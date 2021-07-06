3 музыкальных документалки

Универсальная формула документально-биографического фильма такова: путь с низов до вершин, плаксивая драма и оглушительный успех в финале. Примерно так снимается подавляющее большинство документалок про музыкантов. Фанаты итак будут довольны появлением своих кумиров на экране, а случайная публика заинтересуется громкой историей, чаще всего преувеличенной в своём влиянии на культуру. Итог — мы имеем кучу посредственных документальных фильмов о жизни значимых музыкантов и ещё большую кучу непрофессиональных трибьютов. Вообщем, если вы соскучились по необычным историям о любимых группах и эпохах, ознакомьтесь с нашим списком музыкальных документалок.

«Where Does A Body End» (2019)

Инфернальной группе — инфернальный фильм. Swans всегда отличались уникальным звуком, который смогли расшифровать только уж совсем андеграундные подполья. За десятилетия своего существования коллектив сменил немало стилей и направлений, до сих пор оставаясь самой интересной альтернативной группой современности. У Майкла Джира накопилась куча историй для рассказа: и про голодный Нью-Йорк 70-х, и про тюремное заключение в Израиле, и про свой самый безумный концерт. «Where Does A Body End» снят практически как философская притча о поиске границ собственного сознания, а музыка Swans — лучший способ, чтобы за эти границы выйти.

«Эми» (2015)

Эми Уайнхаус — единственный человек, который, мало того что возродила интерес к джазу в начале нулевых, так ещё и позволяла себе исполнять его крайне авангардно и современно. Только Эми могла петь про рехаб, наркотическую зависимость и депрессию настолько искренне, что даже строчка «Kept his dick wet» не выглядела пошло. Певица всегда сторонилась популярности, тем не менее заработав огромный кредит доверия аудитории. Документальная картина «Эми» полностью состоит из архивных видео Эми. Фильм лишний раз доказывает, что для хорошего биографического произведения не нужны дорогие актёры и сильная постановка. Достаточно желания и уважения к своему делу, как трагичная история о британской джаз-вумэн сразу же расцветает на глазах.

1991: Год прорыва панка (1992)

Фильм Дэвида Марки вышел в самый интересный период жизни новой рок-волны, когда молодые поджанры уже имеют успех, но ещё не осознают этого. Гранж вот-вот встрепенулся от альбома «Nevermind», а Sonic Youth активно меняют собственное звучание. За этой суматохой режиссёр и застал новых легенд рока 90-х, колесящих по Европе в рамках общего турне. Nirvana, Ramones, Sonic Youth, Babes in Toyland, Dinosaur Jr., Mudhoney и Gumball собрались в концентрированный сгусток энергии, чтобы порадовать европейскую молодёжь, а Дэвид Марки успел заснять возрождение панка, превратив концертную запись в полноценный фильм. Сценические перформансы, хорошая музыка и дух времени: ничего больше от музыкальной хроники 90-х и не требуется.