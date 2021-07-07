{ 7 июля 2021 }

Беларусь не будет страдать одна

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За истории про импорт в Россию всë чаще отвечает Александр Лукшенко. Вот и сейчас белорусский лидер не изменил своим специфическим принципам: «В любых обстоятельствах Беларусь не будет страдать одна».

Президент единственного официального союзника России пообещал в самое ближайшее время ограничить транзит товаров из Германии  в Россию и Китай. В свойственной Лукашенко хамской манере транзитëрам предложено искать альтернативные маршруты, в том числе и через Украину.

Здесь стоит разделить будущую проблему на две части — собственно, российскую и китайскую. В какой-то мере, белорусский демарш развязывает России руки в части переориентирования поставок из Европы с автодорог на морские порты Балтики (в ту же Усть-Лугу или через Латвию). Однако у поставок автотранспортом всегда имелось неоспоримое преимущество в сочетании скорости и стоимости доставки. Если Лукашенко реализует свои угрозы, выбор сузится до морских контейнерных перевозок или сверхдорогих грузовых авиалиний.

С Китаем дела ещë сложнее: недавний любимец председателя Си своим «волевым решением» ставит под угрозу главный китайский логистический проект «Один пояс и один путь». Точнее, под ударом оказывается его евразийско-российская составляющая, предусматривающая загрузку Транссиба и развитие российской инфраструктуры. С точки зрения сторонников теории о китайской угрозе, не самая плохая перспектива. Но с позиций затрат бюджета на развитие отечественной логистики, новости не самые оптимистичные.

Рано или поздно России придëтся понять и принять, что Лукашенко превратился из сложного и недешëвого партнера в профессионального «постановщика помех» между Москвой и ЕС. Понимание того, готова ли Россия переплачивать за этот «беловежский туман» или всë-таки проявит решительность, определит не только будущее транзита из Германии, но и само положение России в Европе.  

Методичка


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