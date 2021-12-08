{ 8 декабря 2021 }

Американцы снова выкидывают из США несколько десятков наших дипломатов

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Как совмещается то, что американцы снова выкидывают из США несколько десятков наших дипломатов и членов их семей, получая, естественно, от нас адекватный ответ, а в новостях сообщается о подвижках в наших отношениях, в части выдачи друг другу дипломатических виз, автор не знает. Не бьётся у него тут что-то. Не для среднего ума эта загадка, тем более, измученного долгой жизнью и многолетней работой в чёрной металлургии. Наверное изысканности, нужной для того, чтобы понять, как можно дипломатов гнобить, но в то же время в проблеме с выдачей им виз найти какой-то прогресс, у автора не хватает. Недостаточно утончён-с. Одно слово, простецы мы там все, в металлургии. Такими были, такими и остались. Политесов нам не хватает. Ну, так оно и проще. Без хитровымудренностей.

Когда Путин сказал всё то, что сказал, насчёт «красных линий» по дальнейшему продвижению НАТО к российским границам, а Байден заявил в ответ, что для Америки никаких таких линий не существует, так что она будет делать что хочет, где хочет и как хочет, важно тут только и исключительно то, что он услышал слова, которые сказал Путин и ясно понял, что они означают. Иначе бы не пытался отлаиваться. Всё дальнейшее — его проблема. И личная, и как президента Соединённых Штатов. Причём когда американские политики реагируют на предупреждения российского президента так резко, как они это делают, происходит это именно потому, что Америка слабеет и испытывает массу проблем, на фоне явно меняющегося в пользу России, а точнее российско-китайского тандема баланса сил.

Ничего особенно оптимистичного в российско-американских отношениях не происходит. Логично, однако, что коль скоро Вашингтон непрерывно поддавливает ситуацию со своим военным присутствием на наших границах, для России имеет смысл это присутствие компенсировать, а военную структуру НАТО от своих границ отодвигать. В идеале — если уж нам придётся столкнуться лоб в лоб, неважно, на Украине или где-либо ещё, войну эту нужно будет выигрывать любой ценой. После чего американцев не должно остаться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, как минимум, или в Европе как таковой вообще. И про Японию и Южную Корею не забыть. Там они тоже засиделись. Что вовсе не означает, что нам нужны сферы влияния в означенных регионах. Просто, раз пошла такая пьянка, так пускай там их и у Соединённых Штатов не будет.

Евгений Сатановский


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