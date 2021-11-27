По сообщению «Вашингтон Пост», директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита в Москву, помимо прочих вопросов, обсуждал с руководством российских спецслужб ещё и проблемы со здоровьем американских дипломатов и разведчиков, страдающих «Гаванским синдромом». Никаких доказательств того, что Россия имеет к этой напасти хоть какое-то отношение, у американцев, несмотря на четырёхлетнее расследование, нет, но если они будут найдены, то… И вот тут начинается самое интересное. А что, собственно, «то»? И почему американцы не смогут эти доказательства изобрести так же, как они делали сотню раз до того, оккупируя в результате целые страны, как было с Ираком? Элементарно, Ватсон, как писал в своё время Артур Конан-Дойль!

Речь, разумеется, не о том, что Россию может ожидать судьба Ирака на основании того, что очередной Госсекретарь помашет пробиркой с трибуны или ему служащие сочинят на коленке какой-нибудь текст, разгромного в отношении Москвы содержания. Надо будет, так и пробирку найдут, и текст сочинят. Спорить тут и что-то доказывать совершенно бесполезно — проходили уже. За что только Россия санкции от американцев и их союзников не огребала! Ну так огребёт и за «Гаванский синдром» — пополним коллекцию. Она и без того достаточно внушительная, чтобы о новых санкциях особо не задумываться и по их поводу не заморачиваться. Ну, болят головы у всех этих дятлов. Пожмём плечами. Если им очень хочется, можно их даже пожалеть…

Нам доставалось за права человека и отдельно за Навального. За Крым и за Украину. За “Северный поток — 2″ и за то, что его всё-таки достроили. За то, что мы вмешиваемся в американские выборы (?!!!) и за хакеров — неизвестно откуда, но их всё равно называют и будут называть «русскими хакерами». За Сирию и за Ливию. За продажу военной техники Эрдогану и за то, что американцы с треском проиграли Афганистан талибам. За Скрипалей и за Петрова с Башировым, кто бы они ни были. За допинг в спорте, который если у кого точно и есть в промышленных масштабах, так это у самих американцев, и за химическое оружие Асада, притом, что именно Россия добилась того, что он его сдал. Не суть. Ну, прилетит теперь за никому не ведомый «Гаванский синдром», что бы это ни было. Не привыкать, однако! Прорвёмся.