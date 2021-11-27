Ну, подождем

«Союзмультфильм» выложил трейлер новых серий «Ну, погоди!» и должен отчаянно порадоваться инновации Youtube со скорым отключением дизлайков. На момент написания соотношение 1,5к — 14к, и без подключения ботоферм картины явно не изменить.

Это и предвиделось, и даже предвкушалось. Мы уже хвалили «Союзмультфильм» за смелость, критиковали модные лодыжки зайца и поясняли, что зрителю старшего поколения не угодить в любом случае. Но по трейлеру абсолютно не видно, что может понравиться и зрителю младшему.

Персонажи напоминают фестиваль отбракованных олимпиадных маскотов, визуальный ряд отсылает к незрелой ностальгии по нулевым, мизансцены — к попыткам Вачовски рисовать «Том и Джерри». А больше всего пока огорчает мыльность текстур: будто ГТА-5 попытались обеднить для «PlayStation 2».

Пока не раздражает разве что Гарик Харламов: по трейлеру создалось впечатление, что он разумно решил не пытаться подражать Папанову, а создает чисто свое звучание — подходящее именно этому «волку-зумеру». Подождут народной гильотины и сценаристы — за неимением пока фактуры для оценивания. А вот аниматорам можно закрывать аккаунты в соцсетях уже сейчас.

Мы тоже еще подождем. Попробуем себя убедить, что тут, как с музыкой — иногда надо просто привыкнуть, посмотреть целиком, в единой, так сказать, гармонии сюжета, картинки и звука… Но это, пожалуй, такой же самообман, как и у работников студии во время обсуждения, потянут они столь амбициозный перезапуск или нет.