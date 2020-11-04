{ 4 ноября 2020 }

Исход американских выборов

Рубрики: [Telegram]  
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Политическая Россия в день собственного единства, затаив дыхание, ждёт исхода американских выборов. И хотя ещё вчера шагу было не ступить, чтобы не услышать, насколько же нам безразличен заокеанский плебисцит, сегодня выборы в США — главая российская новость, даром, что красный день календаря. Даже очередной коронавирусный рекорд, подступивший вплотную к психологической отметке в 20 тысяч зараженных, уже не так волнует.

Выборы в итоге напугали всех. Разделёние Америки усилилось настолько, что ещё немного — и за наклейку на бампере в пользу того или иного кандидата будут не только царапать краску, но и бить в морду, а то и сжигать машину. Объект вековой гордости американцев, система выборщиков, прямо сейчас создает взрывоопасную ситуацию — благодаря «справедливой» (как до недавнего времени казалось) идее отцов-основателей, голоса миллионов избирателей фактически «не имеют значения», если избиратели находятся не в том штате. А так и до гражданской войны недалеко.

Всеми списанный Трамп, как в сказке, окунулся в чан с молодильной кока-колой и даже упрочил преимущество в сравнении с прошлыми выборами. Если смотреть на карту выборов прямо сейчас, то нынешний президент пока что выглядит более вероятным победителем, чем Джо Байден, особенно, если Трампу каким-то образом получится заблокировать дальнейшую процедуру подсчёта голосов. В любом случае, сегодня развязки ждать не стоит. Наслаждайтесь выходным. С праздником.

Методичка


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