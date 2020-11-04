{ 4 ноября 2020 }

«Союзмультфильм» и «Мосфильм»

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После распада СССР сначала поделили крупные куски собственности и доступ к природным богатствам. Доступ к военным ноу-хау государство благоразумно оставило за собой, так что и будущая IT-сфера во многом создавалась вопреки и на пустом месте. Может быть, именно поэтому отечественный телеком и интернет так и вырос. К сожалению, собственный шанс «догнать и перегнать» был аккуратно упакован в пакеты Яровой и прочие Клишасы, а с падением цен на углеводороды свободных денег почти не осталось. Снова вошло в моду сажать бизнес-партнеров, а кое-где вырос спрос и на снайперские винтовки.

В новом переделе неожиданно вспомнили о советской интеллектуальной собственности — библиотеке «Союзмультфильма» и киностудий. «Союзмультфильму» откровенно не повезло — вместо пресловутого возрождения студию стали «доить». На экране появилось весьма сомнительное продолжение «Трое из Простоквашино» с самым откровенным product-placement в истории мультипликации. На подходе не менее одиозный перезапуск «Ну, погоди!» А чтобы нельзя было так просто сравнить советскую классику и свежий продукт, новый менеджмент (вместе со Сбером) продал каталог «Союзмультфильма» стриминговым платформам. Нет денег — нет мультиков, бесплатно только Baby Shark.

Обратная ситуация произошла с «Мосфильмом». Летом у киностудии закончился многолетний контракт с «Домом Кино», каналом АО «Первый канал. Всемирная сеть». От продления отказался сам «Мосфильм» — «Дому Кино» были нужны одни «золотые хиты», рейтинговые картины, между которыми можно было бы пустить «Сватов». В результате каталог «Мосфильма» перешел «Цифровому телевидению» — совместному проекту ВГТРК и Ростелеком.

Под новый канал (который так и назвали: «Мосфильм. Золотая коллекция») быстро отобрали частоту у российского «Дискавери» — телеканала «Живая планета». Сперва всё было «очень плохо — фанаты «Планеты» требовали вернуть «Звериного репортера» и «Царство грибов», а программные директора принялись укатывать зрителей бесконечными повторами «Иронии судьбы». Но через какое-то время в сетке появились те самые «нехитовые», но от этого не менее талантливые картины, после чего в дело вступил «сарафан», да и социальные сети подтянулись. Оказалось, что для сохранения наследия делать «ремейки» не очень-то и обязательно.

Методичка


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