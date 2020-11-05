ДНКарандаш и теория чип-вакцины

У сторонников теории чип-вакцины от Билла Гейтса, к числу которых можно отнести весьма широкий круг российских селебрити, от Анны Шафран до Никиты Михалкова, в скором времени может появиться неожиданный союзник в лице российской оппозиции всех мастей. Причиной тому — новое предложение российского правительства.

Как сообщает«Коммерсант» россиян, подвергнутых административному аресту, хотят заставить проходить геномную регистрацию. Напомним, что сейчас обязательную ДНК-регистрацию проходят лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности. Авторы утверждают, что формирование полицейской федеральной базы данных геномной информации (ФБДГИ) позволит улучшить статистику раскрываемости преступлений.

Мысль о связи (как правило) явных административных нарушений с будущими тайными тяжкими и особо тяжкими, безусловно, отдает новизной эпохи НКВД-МГБ-КГБ. Тем более, что КоАП предусматривает административный арест за 27 составов административных правонарушений, при этом за решеткой (и, соответственно, «на ДНКарандаше») могут оказаться и нерадивые родители, и нарушители ПДД, и подгулявшие сограждане, и те самые участники несанкционированных митингов.

Несмотря на всю сомнительность и даже неприличность данной инициативы, Госдума немедленно приняла документ к рассмотрению и не намерена откладывать его принятие в долгий ящик. Вопрос с доступом к системе хранения персональных данных обещают решить «как-нибудь потом», но с таким подходом через несколько лет в руки преступников попадут не только данные о паспортах и кредитных картах, но и сведения о предрасположенности к тем или иным заболеваниям, а там и до поддельной биометрии рукой подать. В прямом смысле рукой.