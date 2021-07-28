На выступлении в офисе Национальной разведки Соединённых Штатов президент этих самых Соединённых Штатов, Джозеф Байден столько говорил о России и Путине, сколько и представить себе до того было невозможно. Россия вмешивается в промежуточные выборы 2022 года (уже?!). У Путина проблемы — у него нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия (а природный газ, никель, алюминий, ВКС, системы ПВО и много чего другого не в счёт?). Кстати — встречный вопрос: а что есть у Байдена, как президента Соединённых Штатов? Путин автократор. Если речь идёт о том, что он, как правило, добивается поставленных целей, то, наверное, это и в самом деле признак автократии. Таким демократом, как Обама, Трамп или сам Байден он точно не является. По Ливии, Афганистану и Ираку видно…

Венцом всего этого потока сознания (не будем из уважения к тяжёлому состоянию физического и психического здоровья престарелого американского президента называть это бредом, хотя именно на горячечный бред всё, что говорил Байден, было похоже больше всего) было заявление о том, что у Путина нет таких людей, как те, перед которыми Байден выступал и он (Путин) мечтал бы и был счастлив их иметь, да не суждено — они все в Америке, у Байдена. Ну, и, наверное, у Камалы Харрис. Бедная, бедная Америка. И бедный, бедный её президент. С его навязчивой, дошедшей до уровня мании, привычкой видеть во всём и за всем Россию, винить во всём Россию и ни на секунду не забывать о её президенте, который у него перед глазами явно стоит и в светлый день, и в тёмную ночь.

У Путина проблемы?! Скорее, они у Байдена. Путин про него вообще не говорит. Разве что, пожелает здоровья со сдержанной улыбкой, и дальше, про своё, на самом деле ему интересное. И это точно не Байден. Не его люди. И не его болезненная зацикленность на нашей стране, объяснить которую может и возможно, только для этого хороший психиатр нужен со знанием геронтологии. Впрочем, Байден не один такой. У него и глава Госдепартамента на нас зациклен, и военные, и Конгресс. Может быть, у них всех в головах… сыр? Такой, остренький, с личинками сырных мух, который во всём мире запрещён, поскольку признан опасным для человеческого здоровья? И это не членораздельная речь, а просто мухи гудят? Есть же у нас поговорка про тараканов в голове… Хорошая версия. Многое объясняет.