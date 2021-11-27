Самая глупая фраза

Замечание премьера Польши Моравецкого, что России следует «держаться с нами из-за вызова со стороны Китая» может претендовать на самую глупую фразу, сказанную польским политиком за всю историю этой страны. Нет, конкуренция, конечно, в этом деле большая — польские начальники за истекшие века чего только не наговорили, но шансы победить очень уж велики. Обидно упускать такую возможность. Даже интересно, где он, сидя в Польше, отыскал «вызов со стороны Китая» и с кем именно надлежит России держаться, дабы его избегнуть. С Польшей и Соединёнными Штатами? Польшей и Украиной? Польшей и Литвой? Или там ещё, в качестве главного сюрприза и бонуса, где-то Латвия с Эстонией могут дружным тандемом выплыть из-за кулис, а то и Чехия с Болгарией?

Нет, ну в целом соблазнительно, конечно, с ними всеми держаться. Особенно для того, чтобы ответить на вызов Китая, которому перед лицом предлагаемой России в союзники коалиции остаётся только сдаться на милость победителей. Ещё бы туда Румынию с Грузией добавить, и вышла бы такая новая Непобедимая Армада — куда против неё китайцам. Неясно, правда, о каком вызове для России идёт речь: с Китаем у нас сейчас отношения на редкость конструктивно и толково развиваются, и дальше, судя по всему, будет то же самое. Или это вызов не нам, а, скажем, США и их союзникам — большим, малым и совсем уж микроскопическим? А мы здесь тогда причём? В качестве потенциальной жертвы в будущей великой польско-китайской войне, что ли? Или ещё в какой?

Россия при любом раскладе избавилась от Польши и как от части единой страны, и как от соратника по геополитическому альянсу. СЭВ там, Варшавский договор… При этом с той Польшей, которая ещё помнила об общем прошлом и пыталась сохранить то, что в нём было хорошего, Россия готова была дружить и сотрудничать. Но держаться нынешней Польши — Польши братьев Качиньских, Дуды и Моравецкого?! После всего, что польское руководство делало и делает против нашей страны, да ещё и рассорившись ради этих людей с Китаем?!! Не так что-то в головах у тех, кто командует в Варшаве. Очень уж они на своих соседей из Киева становятся похожи. По крайней мере, одержимы бредом примерно одного и того же порядка. Заразные те оказались, что ли?