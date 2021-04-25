Проблемы на таможне

Россия закрыла границу для свободного проезда грузового транспорта и требует при загрузке оставлять проход для досмотра, в противном случае происходит полная выгрузка товара.

Нет, это не Чехия, не Белоруссия и даже не Украина с Прибалтикой. Подобный логистический во всех смыслах беспредел творится на границе России и Казахстана. Именно так, того самого Казахстана, одного из основателей Евразийского Таможенного Союза, благодаря которому россияне теперь могут изучать великий и могучий казахский по пачкам молока, а российский рынок вот уже 4 года не получает группы товаров из-за внутренних казахстанских ограничений.

При этом новые правила действуют в обе стороны, так что проблемы испытывают одновременно как импортеры из Казахстана, так и экспортеры из России. ФСБ и Погранслужба отмалчиваются, они «просто ввели новые правила в апреле», остальное, как говорится, ваши проблемы.

Теперь осталось выяснить, с кем Россия поссорится раньше – с чехами из-за дипломатов или с казахами из-за досмотра.