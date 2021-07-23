Что стоит за массовыми недомоганиями американских дипломатов

Нынешний глава ЦРУ, Уильям Бернс, сообщил, что за массовыми недомоганиями американских дипломатов по всему миру, которыми занимается его ведомство, может стоять Россия. Ну, да. Конечно. Может. Точно также, как могут стоять инопланетяне, зомби, пришельцы из параллельных миров или другого времени, японские оборотни (тануки или кицунэ — на выбор), горные гномы или зубная фея. А также Иран, Китай, Северная Корея, нацисты (устар.), колдуны вуду или сотрудники ГРУ (неважно, что его давным давно переименовали): конкретные Петров и Боширов. Они же за всем стоят… Да! Трамп может стоять и его избиратели — коварные «трамписты». Как же без него и его поклонников обошлось?!

Даже как-то неловко, про Трампа забывать. Он же для нынешней администрации США — главная головная боль, а у дипломатов, которые, как-никак, госслужащие, что болело? Головы. Неужели случайное совпадение? Опять же, какую бейсболку Трамп носит? Красную. Что несомненно изобличает его в тайных симпатиях к Китаю, с которым он показательно боролся исключительно для того, чтобы получше это замаскировать, и не исключено, что и к СССР. Надо проверить, не был ли он тайным агентом КГБ, этот самый Трамп, и что его связывает с Путиным, который был сотрудником этой организации. Вот мы и вернулись к России! Самое то, заняться этой версией. На что слова бывшего посла США в Москве, Уильяма Бернса, откровенно и намекают.

Г-ди, куда только делся тот, прежний, московский Бернс! Интеллигент, умница, профессионал… Что жизнь делает с людьми! Впрочем, есть куда более вероятные варианты того, отчего у американских дипломатов по всему миру головы болят, чем светлая идея о том, что за ними следят и наводят на них порчу злобные агенты Путина. Или Лаврова — по ведомственной принадлежности. Или Марии Захаровой, раз уж это не просто дипломаты, а именно американские… Вариант первый: пить меньше надо. И переставать марихуану курить в таких объёмах, или колёсами закидываться. Очень вредно. Головка бо-бо, денежки тю-тю и вкус во рту такой, словно там конюшня была и в ней кавалерийский полк ночевал. Вариант второй: лечиться надо. Расшатанные нервы и не такой эффект могут дать. Успокоительное пускай пьют.

Вариант третий и последний. Американские дипломаты, наблюдая за тем, что происходит на их исторической родине с выходом на её то ли политическую, то ли цирковую арену всего того, что на неё выползло, от движения «Ми ту» до BLM, в массовом порядке впали по всему миру в неконтролируемое возбуждение, получили коллективное воспаление мозга и мы сейчас наблюдаем следствие этого их тотального о-уения. Вполне вероятная схема. Если весь мир от американцев и их нынешних выкрутасов балдеет, наблюдая это шоу уродов, в качестве бесплатного вечернего развлечения, так какое же воздействие внезапное превращение Соединённых Штатов из сверхдержавы с главное посмешище планеты, должно было на дипломатов оказать!