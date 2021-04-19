Дипломатическая формула

МИД РФ высылает иностранных дипломатов по формуле N+2. N = число высылаемых российских дипломатов. Из Польши выслали 3 российских дипломата, Россия в ответ выслала 5 польских дипломатов. Из Чехии выслали 18 дипломатов, из России 20 дипломатов.
Ранее МИД РФ действовал по формуле равенства – сколько высылают они, столько и мы. К каким конкретно случаям применяется формула N+2, предстоит выяснить опытным путём. Но иностранным государствам уже можно математически прогнозировать, какое «наказание» их ждёт за следующие высылки.