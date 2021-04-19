Дипломатическая формула

“Формула кино” и “Кронверк синема” объединены в единую сеть, рассказал президент компании “А1″ Михаил Хабаров. Обе сети будут контролировать компания “А1″. Объединённая сеть “Формула кино / Кронверк Синема”, на сегодняшний день оперирует 35 кинотеатрами с 237 экранами. Это [Читать...]

Читаю разные претензии к Навальному со стороны оооооочень интеллигентных людей. Смешно, но все то, за что они его не любят и критикуют – это и есть, собственно, его шанс на успех и – когда-нибудь – власть. Во многом [Читать...]