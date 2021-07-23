Про цвета олимпийской формы российской сборной на играх в Токио

Глава ВАДА, Витольд Банька, выразил глубокое сожаление, насчёт того, что цвета олимпийской формы российской сборной на играх в Токио, совпадают с цветами российского флага. Но оговорился, что поскольку решение по этому вопросу принимало не его ведомство, он по этой части сделать ничего не может. Согласимся. Всё, что только можно было сделать против России, структура, которой командует люто ненавидящий нашу страну представитель бывшей братской социалистической Польши, сделала и ещё сделает. И всё, что нельзя, тоже сделает. Верится легко. Так он по отношению к нам неровно дышит… И ведь достаточно молодой человек, когда наши войска из Польши ушли, ещё в школу не ходил. Что мы ему лично, персонально сотворили? Наверное, там на генетическом уровне чувства заложены.

Между тем, сам тот факт, что Витольду Баньке от одного вида российской олимпийской формы стало на душе кисло, радует. Не то, чтобы её дизайн придумывали ради этого — вряд ли создатели этой формы про существование на свете Витольда Баньки вообще знали, но из общих соображений… Причём, до какой же степени проницательный человек, пан Банька! Сколь изощрён и закалён его ум! До какой степени он человек глубокий и тонкий! Сразу догадался, что цвета на российской олимпийской форме — нынешний триколор государства российского, а не цвета французского, голландского или, скажем, американского флага. Ну, или у кого там ещё в мире они на национальных знамёнах…

Самое широко распространённое в мире в национальной символике сочетание цветов. Так что, если они героического польского руководителя ВАДА нервируют, помочь ему нечем. Разве что предложить, как вариант, если ему так не нравится российский триколор, представить себе нашу сборную в цветах советского флага, под которым Красная армия территорию Польши от нацистов в войну освобождала. Наверное, ему это больше понравится. Хотя — кто их знает, ублюдков от международных организаций, которые как только могут нам гадят, преданно заглядывая в глаза американскому начальству. У них своя логика. Извращённая. Нормальному человеку не понять, так что не будем и пытаться… Похужело Баньке? Вот и славно. Всё, хлеб.