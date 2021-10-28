{ 28 октября 2021 }

Мариинский театр признаёт все вакцины от коронавируса

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Это правильный подход. Мариинка сделала шаг навстречу искусству, что очень важно в условиях, когда российские вакцины во многих странах по политическим мотивам до сих пор отказываются признавать. Правда, заявить об этом в театре можно было бы более громко, а не только посредством ответа представителей пресс-службы учреждения на пост в Instagram.

Практически все вакцины, разработанные в разных странах, дают неплохую защиту от заболевания. Китайские в том числе. Если же ограничивать посещаемость только российскими сертификатами, то иностранцы в театры вообще не пойдут и посещаемость станет ещё ниже. Театральное искусство — гордость обеих столиц, спектакли в исполнении российских артистов хотят увидеть очень многие туристы. Однако, ПЦР-тесты бесплатные только для граждан России. Кроме того, делать их — дополнительные хлопоты, приезжие ради двух часов в Мариинке терять время не станут.

Очень хорошо, что в театре вовремя поняли это.

НЕВМИНКУЛЬТ


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