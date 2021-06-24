Кубань признает иностранные вакцины, когда вступит в силу запрет приезжать в отели и санатории без сертификата о прививке.

Об этом сказал замгубернатора Андрей Коробка, отвечая на вопрос, как быть иностранным спортсменам, которые приедут в Сочи и Краснодар: «Легионеры могут привиться не обязательно российскими препаратами, есть же и другие, международные — тот же Pfizer. Хотя у нас есть рекомендации вакцинироваться зарегистрированными в России вакцинами».

Это не окончательная информация, поскольку указ пока не опубликован. Но если иностранные сертификаты будут признаваться, это разительно отличается от Москвы, где укол иностранной вакциной приравнен к отсутствию вакцины. Жители, например, Армении, с которой у Кубани есть регулярные прямые рейсы, смогут спокойно приезжать после вакцинации AstraZeneca или CoronaVac.