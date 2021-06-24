Ещë вчера казалось, что инцидент с британским эсминцем «Defender» — это просто ещë один кейс из истории современных отношений военных ведомств России и стран НАТО. Полетали, постреляли — в первый раз что ли. Но всë оказалось не так уж и просто.

Поначалу англичане отрицали сам факт воздействия. Позднее, после видео Минобороны России, в Лондоне признали, что «что-то» такое было. Сегодня же капитан «Защитника» выразил обеспокоенность столь тесными сбоижениями с Береговой охраной РФ.

А дальше как-то само собой оказалось, что в боекомплекте эсминца были не только ракеты, но и корреспонденты BBC и Daily Mail. И шëл корабль вроде бы и нейтральными, но при этом украинскими территориальными водами, несмотря на то, что Крым. Так что как бы было бы не противно повторять фоомулировки официальных властей, но признаков попытки провокации здесь гораздо больше, чем хотелось бы видеть всем сторонникам перевода отношений с Западом «в конструктивное русло».

Можно было бы, конечно, предположить, что английский военный корабль шëл в Грузию просто потому, что у них флаги похожи, но почему же по пути следования «признанный судоходный маршрут» стал идеальной заготовкой для повторения инцидента с украинскими моряками у Керченского моста? И чем бы одинокий эсминец парировал настоящую атаку со стороны российского флота, до которой, если верить всем полученным свидетельствам, оставалось не так уж и долго.

Короче, Англия, если есть что сказать — скажи так, без полунамеков. А пока в мире такая напряженная обстановка, лучше не нарывайся. Мы и сами себя боимся.