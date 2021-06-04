Вакцинный туризм

На прошлой неделе в Москву приехали немецкие туристы, которые купили за 2 тысячи евро тур с прививкой. Их встретили камеры федеральных телеканалов. В начале апреля приезжали россияне из Германии во главе с корреспондентом НТВ Глускером, который обличал Евросоюз [Читать...]

Не напрямую, но по факту. Дело в сегодняшних сообщениях о вакцинации в Сербии. Сербия продемонстрировала царь-многосторонность, благодаря чему стала одним из лидеров вакцинации от коронавируса в Европе. Сербия и вакцинной дипломатией успела заняться на Балканах, и вакцинным туризмом. [Читать...]

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявили в посольстве США в Киеве. В дипмиссии объяснили решение тем, что вакцина якобы не прошла клинических испытаний на безопасность. Ранее Владимир Путин заявил о возможности поставок на [Читать...]

Новости о проблемах после вакцинации от коронавируса не противоречат утверждениям о безопасности вакцин. Суть вакцины в том, чтобы ущерб организму после вакцинации был в разы меньше, чем после болезни. Это не значит, что после вакцинации ни у кого [Читать...]

«Медуза» на прошлой неделе возмутила сторонников непогрешимости российской вакцины заголовком: «Испытателям вакцины «Спутник V» больше не будут вводить плацебо. «Исследование провалено», — считают эксперты». Сегодня «Медуза» исправилась и написала короткую инструкцию, как избавиться от плацебо. Корреспондент издания участвовала в третьем [Читать...]