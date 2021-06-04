Вакцинный туризм

Россия с июля может стать открытой для вакцинного туризма, — заявил глава РФПИ.
ВОЗ делает всё возможное для скорейшего признания вакцины “Спутник V”, — сказал руководитель организации.
Вместе с этим Минздрав готовится к проведению исследования вакцины “Спутник V” на детях с 12 лет, — сказал Мурашко.
Владимир Путин обратился к россиянам с призывом прививаться от коронавируса: это можно сделать комфортно и бесплатно. Нет ни одного летального исхода после применения российской вакцины от коронавируса, — добавил президент.
Путин: “Мы не будем никого заставлять вакцинироваться от коронавируса, но стимулировать — можно и нужно”.