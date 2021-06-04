{ 4 июня 2021 }

Вакцинный туризм

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Россия с июля может стать открытой для вакцинного туризма, — заявил глава РФПИ.

ВОЗ делает всё возможное для скорейшего признания вакцины “Спутник V”, — сказал руководитель организации.

Вместе с этим Минздрав готовится к проведению исследования вакцины “Спутник V” на детях с 12 лет, — сказал Мурашко.

Владимир Путин обратился к россиянам с призывом прививаться от коронавируса: это можно сделать комфортно и бесплатно. Нет ни одного летального исхода после применения российской вакцины от коронавируса, — добавил президент.

Путин: “Мы не будем никого заставлять вакцинироваться от коронавируса, но стимулировать — можно и нужно”.

Раньше всех. Ну почти.


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