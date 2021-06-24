О вакцинации, святых и комиссарах

Прививки от коронавируса — делать их или нет? Такой шабаш вокруг этой темы… Чистое Средневековье, только компьютеризированное. Благо, слухи теперь не в кабаках, церквях, мечетях или синагогах расходятся, как всегда было, а по социальным сетям и электронной почте. И слухи — ух, какие! Не вакцинация это, а чипирование людей, чтобы властям послушными были. Нет — это не власти, а Билл Гейтс. Или Греф. Или они оба, да ещё и с Чубайсом. Отметим, ни один из героев историй о чипировании не носит фамилий Иванов, Петров, Скотт, Мюллер или хотя бы Мухаметшин. Все для своих стран люди известные, все не бедные, все из нацменьшинств, хотя и белые, все мужчины. Очень знакомо, только Мефистофель пока отсутствует — одни Фаусты.

Уходим в Тёмные века. Погружаемся туда всем миром, не исключая и нашу страну. Впрочем, это и раньше было понятно, по взрывному росту дичайших суеверий и опоре власти на религию, при явном придушивании науки и образования. Мистика торжествует и у нас, и у соседей не только на телеэкранах, но и в головах. А тут ещё и общее недоверие к власти, тоже не только в нашей стране, неумение и нежелание этой самой власти ни нормально работать, ни нормально с народом разговаривать, и явная ставка на то, чтобы там, где всё можно было нормально объяснить, начать командными голосами и с немалым понтом распоряжения отдавать, притом, что половина их — явный идиотизм, а на этом фоне и те, которые вполне правильные, воспринимаются, как дурь и блажь. Тоже предсказуемо.

Ну, не любит народ никакое начальство, что поделаешь. Ни при царе не любил, ни при советской власти, ни после. Ему, начальству, чтобы его полюбили, помереть надо. Вот тогда по нему ностальгировать будут, и то не по всем. А тут ещё, куда ни глянь, на мозги капают. Нервы же не железные. Да и сдают они не только у совсем уж дремучего люда. Тут скорее образованное сословие одурело до окончательной потери всех ориентиров. По идиоту, надевшему на популярную церемонию, которую он вёл, жёлтую шестиконечную звезду, видно. Так, походя, сравнить ограничения из-за коронавируса с Холокостом… Понятно, что сдурел человек от злости и обиды, невесть на что конкретно, невеликого ума, эмоционален до одеревенения мозгов, а может выпимши был. Но огрести он за это мог. Да и ещё может. И сильно.

В принципе, всю советскую власть прививки были обязательными. И от оспы, и от туберкулёза, и много от чего ещё. Да, есть медицинские противопоказания, но это случай особый. У нас же пока, несмотря на все наши сто тысяч раз умными людьми в дышло помянутые реформы медицины, она пока сохранена на всеобщем уровне? Ну, и что мешает определить тех, кого в самом деле вакцинировать нельзя, а всех остальных, как это всегда было, тихо и быстро привить? Или уже не в состоянии это сделать, так что проще населению головы своими приказами и их дурной интерпретацией чиновничьей морочить? А то и ещё проще: Советский Союз был во всём так плох для нынешнего начальства, которое либо его самолично разваливало, либо от тех, кто развалил свою власть получило…

Хвалить его им ни за что нельзя, кроме Сталина и победы в войне. И то, слова такого, СССР, не упоминая ни в коем случае, и пристёгивая к чему надо и не надо высшие силы… Не дай Б-г, сравнивать начнут и по многому будут ностальгировать те, кто не олигархи, не братки, не их шестёрки и шмары, и не смогли или не захотели стать эффективными менеджерами. Так что, как бы вакцинация у нас сама собой родилась. Не от комиссаров в пыльных шлемах и с маузерами, как на самом деле было, а то ли от Кирилла и Мефодия, то ли от Владимира непосредственно — который Святой. Тогда, конечно… Непонятно, правда, чего тогда прививаться. Молись, постись — оборонит Г-дь. Но начальство жить тоже хочет. Отчего и все его действия по части вакцинации. Не из альтруизма же… Но спасибо и на этом.