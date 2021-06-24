QR-коды будут выдавать только вакцинированным в России

Студентов российских вузов массово прививать от коронавируса пока не будут, однако ведомство прорабатывает различные варианты вакцинации совместно с вузами с учетом интересов студентов, сообщил «Интерфаксу» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Все социальные проблемы, с которыми сталкиваются россияне, по существу, можно привести к двум знаменателям. Это, во-первых, чрезвычайно низкий уровень оплаты труда и, во-вторых, недопустимо высокая дифференциация доходов. Отсюда логически выводится житейская истина: от трудов праведных не наживешь палат [Читать...]

Третья волна коронавируса в России отчëтливо приобретает оттенок международного скандала. Буквально 10 дней назад Россия гордилась открытостью границ, вакцинами, готовностью принять сразу 7 матчей футбольного Евро (а вместе с ними и почти 250 тысяч болельщиков). Но за какую-то [Читать...]

Сейчас много пропаганды насчет того, что «протесты в Минске не имеют антироссийской направленности». Это все, мол, не про Россию, мы просто вышли на площадь, чтобы свергнуть тирана etc. Хочется спросить — а на кого рассчитана эта смешная риторика? [Читать...]

Воронин Анатолий Сергеевич (избирательный округ №37 г. Реутов) родился 17 июня 1946 г. в Тамбовской области. Русский, образование высшее, окончил МВТУ им. Баумана и аспирантуру по специальности инженер-механик, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности юрист, [Читать...]