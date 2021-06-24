{ 24 июня 2021 }

QR-коды будут выдавать только вакцинированным в России

Рубрики: [Telegram]  

Российскими вакцинами — другими нет.

С одной стороны, это бюрократия. Такая же бюрократия есть в Евросоюзе, который делит вакцины на признанные и непризнанные. Но там всё-таки есть выбор из вакцин, одобрена китайская вакцина Sinopharm, которая не имеет отношения к ЕС или США.

С другой стороны, вопрос политический. Получается, китайцы, турки, сербы, азербайджанцы, привитые китайскими вакцинами, считаются в Москве не вакцинированными. Вопрос, долго это может продолжаться? Нежелание закупать и прививать россиян иностранными вакцинами не означает, что надо продолжать дискредитировать чужие вакцины на бытовом уровне ресторанов и театров. Евроазиатские партнеры могут выразить протест.  

Методичка


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