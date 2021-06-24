QR-коды будут выдавать только вакцинированным в России

Российскими вакцинами — другими нет.
С одной стороны, это бюрократия. Такая же бюрократия есть в Евросоюзе, который делит вакцины на признанные и непризнанные. Но там всё-таки есть выбор из вакцин, одобрена китайская вакцина Sinopharm, которая не имеет отношения к ЕС или США.
С другой стороны, вопрос политический. Получается, китайцы, турки, сербы, азербайджанцы, привитые китайскими вакцинами, считаются в Москве не вакцинированными. Вопрос, долго это может продолжаться? Нежелание закупать и прививать россиян иностранными вакцинами не означает, что надо продолжать дискредитировать чужие вакцины на бытовом уровне ресторанов и театров. Евроазиатские партнеры могут выразить протест.