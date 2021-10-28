Крым — ваш, золото — наш

Суд Амстердама посчитал «скифское золото» украинским и немного своим

Политическое это решение, или правовое, а возможно, голландские юристы опирались на текущее сходство цивилизаций, однако именно Украина признана наследницей скифской коллекции, вот уже семь лет присвоенной музеем Амстердама на правах нерешительного третейского судьи.

В разгар майдана 2014 прозорливые голландцы устроили у себя выставку артефактов из крымских музеев (2000 предметов), а когда пришла пора возвращать ценности — заявили, что не вернут, ибо Крым уже российский, а золото — все еще скифское. Начались суды, и все эти годы шло сражение справедливости с законодательством. Ведь по уму, коллекции — крымские, и не вина музеев, что сначала чудили вожди, а потом — пьяные президенты. Но по юридической практике — музейные фонды принадлежат в первую очередь стране, и к моменту вывоза в Амстердам они числились на балансе Украины.

Российская сторона будет оспаривать решение, и это правильно. Да, издержки на адвокатов солидные (упоминалось о 27 млн кровно заработанных проигравшими юристами рублей), но это лучше, чем отдавать исторические сокровища в руки варваров, которые ждут не дождутся, когда под предлогом «абы потом не досталось москалям!» смогут раздербанить крымскую коллекцию по своим дворцовым схронам и открывать скифским украшением «пывас для побратыма».

Надежда на то, что голландцев затягивание вопроса тоже, в принципе, устраивает. Коллекция находится у них, причем за хранение музей назначил солидный тариф, и только еще на 2016 год Киев был должен хитрым амстердамцам 111 тысяч долларов. Через пару лет победа может стать для Украины «Пирровой», и голландцы охотно предложат взаимозачет: «Ничего, мол, так и быть, не должны, но коллекция теперь тогда останется у нас. Бусы хотите, кстати?». Половина европейских музеев именно такими сделками с папуасами и наполнилась. Потому и решения «в пользу сильных» можно не ждать.

И как там, кстати, наши выставки в Нидерландах? Еще проводятся? Или, может быть, все-таки пора внести эту страну в черный список как неблагонадежное место?