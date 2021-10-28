{ 28 октября 2021 }

Крым — ваш, золото — наш

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Суд Амстердама посчитал «скифское золото» украинским и немного своим

Политическое это решение, или правовое, а возможно, голландские юристы опирались на текущее сходство цивилизаций, однако именно Украина признана наследницей скифской коллекции, вот уже семь лет присвоенной музеем Амстердама на правах нерешительного третейского судьи.

В разгар майдана 2014 прозорливые голландцы устроили у себя выставку артефактов из крымских музеев (2000 предметов), а когда пришла пора возвращать ценности — заявили, что не вернут, ибо Крым уже российский, а золото — все еще скифское. Начались суды, и все эти годы шло сражение справедливости с законодательством. Ведь по уму, коллекции — крымские, и не вина музеев, что сначала чудили вожди, а потом — пьяные президенты. Но по юридической практике — музейные фонды принадлежат в первую очередь стране, и к моменту вывоза в Амстердам они числились на балансе Украины.

Российская сторона будет оспаривать решение, и это правильно. Да, издержки на адвокатов солидные (упоминалось о 27 млн кровно заработанных проигравшими юристами рублей), но это лучше, чем отдавать исторические сокровища в руки варваров, которые ждут не дождутся, когда под предлогом «абы потом не досталось москалям!» смогут раздербанить крымскую коллекцию по своим дворцовым схронам и открывать скифским украшением «пывас для побратыма».

Надежда на то, что голландцев затягивание вопроса тоже, в принципе, устраивает. Коллекция находится у них, причем за хранение музей назначил солидный тариф, и только еще на 2016 год Киев был должен хитрым амстердамцам 111 тысяч долларов. Через пару лет победа может стать для Украины «Пирровой», и голландцы охотно предложат взаимозачет: «Ничего, мол, так и быть, не должны, но коллекция теперь тогда останется у нас. Бусы хотите, кстати?». Половина европейских музеев именно такими сделками с папуасами и наполнилась. Потому и решения «в пользу сильных» можно не ждать.

И как там, кстати, наши выставки в Нидерландах? Еще проводятся? Или, может быть, все-таки пора внести эту страну в черный список как неблагонадежное место?

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Скифское золото будет возвращено

    2. Скифское золото будет возвращено

    Скифское золото из музеев Крыма будет возвращено Украине — так решил суд города Амстердам. Кто бы сомневался… Украина — страна, которую контролируют Соединённые Штаты и Евросоюз, потеряла Крым, но хоть какой-то трофей киевские власти со всей этой ситуации [Читать...]


  2. Крым был бы частью Украины, если бы…

    3. Крым был бы частью Украины, если бы…

    Если бы хотелки украинского начальства сбывались полностью, то Крым был бы частью Украины, крымчан бы там не осталось, Донбасс стёрли бы с лица земли, весь газ в Европу из России шёл бы через украинскую ГТС, а Путин вручил [Читать...]


  3. Крым вернётся к Украине

    4. Крым вернётся к Украине

    Идея экс-главы Литвы Ландсбергиса, насчёт того, что Крым «вернётся к Украине после распада России», потому что «все империи когда-нибудь распадаются», чертовски хороша. Так и видишь, как Россия распадается под ударами злой судьбы и неумолимых законов истории, а Украина, [Читать...]


  4. Обещание Петра Порошенко вернуть Крым

    5. Обещание Петра Порошенко вернуть Крым

    Обещание Петра Порошенко вернуть Украине Крым за год даже как-то особо не всколыхнуло. Мало ли, кто что кому на Украине обещает. Тем более, из её олигархов. Да ещё из тех, которые политиками были и в президентство, судя по [Читать...]


  5. Чей Крым?! история с географией и подвыподвертом

    6. Чей Крым?! история с географией и подвыподвертом

    Чей Крым? — судя по всему, главный вопрос современности. Так все жабы на окружающем нас болоте по его поводу непрерывно квакают! И далеко не только на Украине, от Зеленского до Гордона (их интервьюера, а не нашего телевизионного журналиста, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»