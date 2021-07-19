{ 19 июля 2021 }

Мариинский театр пробудет в Сочи, только пока там есть туристы

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Труппа оперы и балета отправляется на «Большие гастроли» по межрегиональному направлению. В период с 23 по 31 июляв Зимнем театре покажут «Лебединое озеро» и «Щелкунчика» Чайковского; «Золушку», «Ромео и Джульетта» Прокофьева; «Эсмеральду» Цезаря Пуни.

31 июля неспроста стал последним днём летнего «чёса».Начиная с 1 августа, туристы могут заселиться в отелях Краснодарского края, только если у них есть сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест в сочетании с медотводом от прививки. Потому поток гостей упадёт и приобщаться к высокому искусству будет некому.

Зато в Москве уже в ближайшие дни отменят многие ограничения. Вход по QR-кодам учреждениям культуры и другим заведениям точно не грозит. Так что многие туристы отправятся именно сюда. А значит, в последний летний месяц столичным театрам выгоднее всего ехать на гастроли… в столицу.

НЕВМИНКУЛЬТ


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