Люди, которые въезжают из России, могут показать сертификат на границе и попасть под послабления, не проходить карантин.

Об этом вы вряд слышали, потому что хвалить Эстонию российские власти не собираются, отвечать взаимностью по признанию прививок тоже. Эстония — это стопроцентная русофобская страна, предъявляющая территориальные претензии, проводящие парады СС. Россиянам не рекомендуется знать что-либо хорошее об Эстонии.

К счастью для антиэстонской идеологии, правительство прибалтийской страны готовится усилить меры на границе из-за штамма «Дельта», который соответственно распространен в России. Будет неудивительно, если в Москве это назовут русофобским шагом без уточнений, что ранее действовали другие пророссийские правила.