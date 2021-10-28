Минкульт ударил по Москве дуплетом — сразу в двух столичных театрах сменилось руководство. В МХТ имени Чехова худруком назначен Константин Хабенский, а в «МХАТ Горького» теперь новый генеральный директор — Владимир Кехман.

Трудно найти двух более непохожих друг на друга кандидатов в рулевые сцены и, одновременно, идеально подходящих руководителей для МХТ и МХАТа соответственно — в этом смысле сегодняшняя новость из Минкульта определенно претендент на звание «Лучшее управленческое решение года».

Хабенский сменяет Сергея Женовача, и, формально, Женовач уходит по собственному желанию. На самом деле, все три года после смерти Олега Табакова за пост худрука «главного драмтеатра страны» шла схватка не на жизнь, а на смерть. Последние её залпы (последние ли?) отгремели совсем недавно — еще свеж в памяти смачный наброс одновременно на всех врагов Женовача в «Новой газете». Но в этом случае даже Нобелевка бессильна — смертельно раненый МХТ угасал буквально на глазах, из театра начался исход звездных (то есть кассовых) актёров, одна за одной закрывались успешные постановки, а творческая (им)потенция худрука была очевидна по количеству пустых мест в зале. На Хабенского возлагают надежды не только в Минкульте, куда важнее — на нового «своего» худрука надеется сам театр. Остаётся только пожелать удачи и дождаться результатов.

У Владимира Кехмана всё гораздо проще и, вместе с тем, сложнее. Если Хабенский сменяет Женовача, то Кехман (если изучать новости) сменяет е.. ное ничего. Все уже давно и окончательно запутались, кто и чем рулит в МХАТе Горького, что там делает Доронина, куда делся Бояков, в целом за отчетный период в мозгу осело только одно — в МХАТе играла Бузова. Ну, какой театр, такие и новости.

Впрочем, Кехману не привыкать. Тогдашний фруктовый король (главный импортер в России) начал рулить Михайловским театром «чисто по приколу». Пранк зашёл слишком далеко и по результатам работы в Санкт-Петербурге Кехмана перебросили в Новосибирск — там требовался новый руководитель НГАТОиБ после скандала с «Тангейзером». Но в Сибири почти вся деятельность Кехмана превратилась в сплошную череду скандалов, самым громких из которых стала весьма сомнительная реконструкция, больше похожая на сознательное уничтожение подлинных интерьеров.

И вот теперь, бывший король, а ныне банкрот (по решению суда), получает в своё управление третий театр сложной судьбы. В отличие от МХТ, во МХАТе надежд никто точно не питает. Но наблюдать будет очень интересно.