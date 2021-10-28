Алишер Усманов снова спасает российский спорт

Поставим тут знак вопроса, но кто ещё мог купить для «Матч ТВ» трансляцию чемпионата мира по художественной гимнастике в день начала этого турнира? Благо средств нужно было сильно меньше, чем долг перед тренером Капелло в 2015 году.

Настолько поздно купили права, что «Матч ТВ» даже на сайте не внёс трансляцию в программу и поставил комментатором мужчину, который ничего в гимнастике не понимает. Правда, настоящую гимнастку оперативно смогли найти, и она присоединилась к эфиру по ходу соревнования.

До этого без трансляций в России остался чемпионат мира по спортивной гимнастике, который проводит та же всемирная федерация. Возможно, потому что у Усманова есть пределы щедрости. Возможно, потому что он был занят выборами в Узбекистане, которые важнее, чем трансляции по «Матч ТВ».