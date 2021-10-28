Газманов предложил закрыть «Ельцин-центр»

Идея Олега Газманова закрыть «Ельцин-центр» не имеет никаких шансов на воплощение. Нет, предполагать, что он будет вечным, как египетские пирамиды, не стоит — строители были не те, да и архитектура центра, что в Е-бурге, что в Москве, уходу в грядущие тысячелетия не соответствует. Да и Кремль с Зимним дворцом его, скорее всего, переживут. Но в грядущие годы устоит он не поэтому и даже перепрофилирован обратно в бизнес-центр не будет тоже не из-за особенностей своего архитектурного облика и внутреннего устройства, а просто потому, что список его учредителей и покровителей таков, как он есть. Все на соответствующих памятных знаках в «Е-центре» обозначены. Не дадут они центр этот закрыть, что бы там его команда ни пропагандировала. Кто бы сомневался!

Да что, «закрыть»! Они к нему близко никому не дадут подойти и имеют для этого все возможности. Это не просто лучшие люди страны. Это её хозяева. Настоящие, а не какой-то там народ, про который у нас (да и во всех прочих странах — в каждой о своём) так много по этой части говорят. И их право на практически полное, монопольное владение страной юридически зафиксировано в множестве документов, выданных, на самом высшем возможном уровне государством, которое они сами именно для того и создали. Люди эти такие, как есть, их власть такая, какая только могла у них получиться, а без Ельцина они бы никем не стали, да и власти и собственности у них бы не было. Так что не то странно, что в честь него два центра стоят и их государство де-факто содержит, а то, что их только два.

Могли бы в каждом городе-миллионнике по такому центру поставить и статуи ЕБН во всех населённых пунктах, городских и сельских, водрузить. К примеру, там, где пока памятники Ленину стоят. По аналогии, как основоположнику новой эпохи. А Газманов «закрыть»! Сегодня им «Ельцин-центры» закрой, завтра Беловежские соглашения отмени, послезавтра итоги залоговых аукционов, а там и деньги, которые из страны вывезены потребуют вернуть. А то и яхты, самолёты, виллы, футбольные клубы в зачёт этих денег поотбирают. И кончится тем, что за Чубайсом придут, да и не только за ним. Тут только начни! Войдёт во вкус население, такое учинит, вовек не расхлебаешь. Так что никаких послаблений по части «Е-центров»! И, кстати, почему до сих пор в Питере не стоит в центре города «Собчак-центр»? Непорядок это! Пора исправлять.