Певица Тина Кароль, похоронившая в 2013 году мужа, впервые после его смерти рассказала журналистам о своих переживаниях. Тина призналась, что не может до конца смириться с тяжелой утратой, и временами до сих пор звонит ушедшему из жизни любимому [Читать...]

Телеведущий Михаил Шац в фейсбуке обвинил Тину Канделаки в том, что она обратила внимание руководства канала СТС на участие Шаца и его жены Татьяны Лазаревой в подготовке митинга на проспекте Сахарова. «Как оказалось, два дня назад Тина Канделаки [Читать...]

Тина Тернер получила самую престижную французскую артистическую награду Chevalier Of Arts And Letters. Министр культуры Франции Филипп Дюст-Блази собственноручно приколол медаль на лацкан 56-летней певице во время церемонии в парижском зале Palais des Congress 12 февраля. “Никогда, даже [Читать...]

Американская певица Тина Тернер собирается выйти замуж после получения швейцарского гражданства, сообщает немецкий Vogue. Женихом 73-летней «королевы рок-н-ролла» стал немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах, с которым Тернер встречается уже 27 лет. Будущие супруги познакомились спустя десять лет после [Читать...]

Очередную твиттер-перепалку устроили светские леди Тина Канделаки и Ксения Собчак. Все началось с того, что Ксения Собчак опубликовала в своем фейсбуке статус о том, что Патриарх Кирилл отдыхал в Дубае в семизвездочной гостинице «Бурдж-Эль-Араб». Журналистка также упомянула то, [Читать...]