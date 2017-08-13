{ 13 августа 2017 }

Тина

Рубрики: [Фейсбук]  

В связи со слухами об уходе Тины Канделаки.
1. Тина из тех девушек, которые не уходят, так что найдите для пьянки другой повод.
2. Утверждать, что Россия 2 была лучше Матч ТВ – или не смотреть никогда эти каналы, или ничего не понимать в спорте!
Сколько было трансляций на РОССИИ 2?
Используя выражение Ходорковского по иному поводу – “ноль целых хрен десятых”.
Сколько там было трансляций футбола – см.выше.
Поэтому не надо!
Другое дело – деньги, вбуханные в МАТЧ ТВ.
Да и бесконечные бои без правил все же не национальный вид спорта в России.
История с уволенными комментаторами МАТЧ ТВ тоже, конечно, отдельная песня, но говнистость многих из них не дает мне обливаться слезами.
В общем, Тина еще та Тина, но постараемся быть справедливыми.

Аркадий Кайданов


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