Три процента Лукашенко

Лукашенко не отказался от трансляций чемпионата мира по хоккею на белорусском телевидении. Сборная Белоруссии сегодня будет играть в Латвии несмотря на санкции и отмену минских матчей.

Если бы белорусы не приехали, то их бы на следующий год отправили дивизионом ниже, где играет Украина. Глава федерации хоккея Белоруссии Басков причастен к убийству митингующего Бондаренко, а главный тренер подписывал письмо за Лукашенко. Но с письмом произошёл комичный случай: в составе Белоруссии на чемпионат оказался только один хоккеист, который подписывал то письмо, в процентах — это 3% от состава. Тот самый мем о 3% Лукашенко.

Ранее в Белоруссии запретили импорт продукция Nivea, Skoda и других брендов, которые спонсируют чемпионат мира по хоккею. Эти бренды будут рекламироваться во время матчей. Большую принципиальность Лукашенко не проявил — Белоруссия будет участвовать и показывать то, что как бы глубоко оскорбило белорусский режим.