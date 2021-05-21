Весеннее обострение

И напоследок всё-таки ещё раз о политике. Или о психиатрии? Нет, всё-таки о политике — внешней. Но с оттенком такой психопатии… Хотя, мало ли, вдруг политики определённого типа без этого не могут? Популисты потому так и называются, что играют на публику, и часто заигрываются. А если человек с одной стороны глава государства, а с другой натура творческая, артистичная, нервическая, да с комплексами? Нерон таким был. Это же ужас, что в итоге получиться может! Несут, неведомо что, в прожектах своих путаются, левая рука не знает, что творит правая, а верещат как! Это же просто ужас, что они несут и сколько шума производят… Так и хочется их заткнуть любыми методами, причём немедленно. Хоть уши от их бреда отдохнут.

Скажем, президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган. Человек, вроде как, серьёзный и страна у него серьёзная. Бывшая империя и, не исключено, будущая. По крайней мере, есть у него такие амбиции и он их не скрывает. Хотя нефти и газа для удовлетворения этих амбиций у Турции нет. Промышленность есть, и сельское хозяйство, и армия неплохая — вторая в блоке НАТО, и много чего ещё есть, а с углеводородами беда. Так что, пытаясь их откуда угодно собрать и через себя в Европу пропустить, став региональным транзитным газовым хабом, сверх этого занимается Эрдоган шельфом Средиземного моря с его богатейшими месторождениями, и попыткой такого его передела, чтобы Турции достался максимальный кусок средиземноморского дна. Очень старается.

Главной закавыкой в этих его стараниях стал для него газовый альянс Египта, Израиля, Кипра и Греции, который турецкий президент, как только может, пытается развалить, для чего выдвинул двум его участникам — Египту и Израилю предложения неслыханной щедрости, имея в виду, что с двумя другими он как-нибудь справится. А то турки греков не бивали! Последний раз, кстати, на Кипре, когда они север этого острова оккупировали (и до сих пор его под контролем держат). Но тут начался конфликт Израиля с движением ХАМАС и Эрдогана, что называется, понесло. И про евреев (антисемит он знатный), и про сионистов, и про то, что Израиль — террористическое государство, и про турецких солдат, которые, если что, в Иерусалиме порядок быстро наведут…

При всём понимании того, что Эрдоган человек взрывной, импульсивный и партия его — исламисты, такие же, как и ХАМАС — из “Братьев-мусульман”, так что поддержать их против евреев для него — святое, пытаться одновременно усидеть на двух стульях, громя еврейское государство и грозя ему всеми карами, земными и небесными, одновременно с попыткой нормализации с ним отношений — это полный сюр. Бред, стало быть, полнейший. А с учётом того, что он, явно видя в себе политического деятеля мирового класса, всех, кого только мог, из мировых лидеров, с наездом на Израиль обзвонил, не забыв и про Папу Римского… Молиться, дескать, в Иерусалиме из-за евреев невозможно стало ни мусульманам, ни христианам. Примите меры!

Кабы не знать, что он, буквально только что, Святую Софию, величайший древний собор античного мира, из музея опять в мечеть превратил… Но ему всё можно. Он же не кто-то, он Эрдоган! Удивительный, всё же, человек… И ведь не он один такой. Что там президент Украины Владимир Зеленский и министры его несут, насчёт того, что встречаться с Путиным (?!!!) они будут только в случае, если будут с ним обсуждать и решать “проблемы Крыма и Донбасса”. Ещё один случай явного весеннего обострения. Пора звать санитаров и везти клиентов в дурку. Тем более, что Крым Россия ни с кем обсуждать не будет, что сказано сто раз, а по Донбассу всё и так яснее ясного. Есть Минские соглашения, так и надо их выполнять. И не Москве, а Киеву. Более, чем просто…

Но никого простые решения не таких уж сложных вопросов не удовлетворяют. Весна. И Эрдоган своими делами заниматься не будет — его на подвиги и приключения всё время тянет. То в Сирии, то в Ливии, то в Закавказье, то в Германии… Теперь вот, в Центральную Азию рвётся и к палестинцам, а с Израилем только что воевать не начинает. И, наверное, всё-таки не начнёт — не до такой же степени он с глузда съехал… Что до Зеленского и его гопы… Играя, переигрывают. И сильно. Пока проскакивает, но ничто не вечно. Вот, и удачи Украины, по части долготерпения Москвы, имеют свой предел. Что до того, на что надеется Зеленский, заигрывая с США, Европой и той же Турцией, по части их войны против России, не будут они с нами воевать. За Украину — точно не будут…