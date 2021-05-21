{ 21 мая 2021 }

«Газпром». Концепция изменилась

Рубрики: [Telegram]  

«Газпром» отказался от идеи прокладки газопровода в Индию. Маршрут через Афганистан и Пакистан «слишком капиталоемкий», так что дешевле отправлять в Индию сжиженный газ, который, впрочем у «Газпрома» не свой, а купленный у «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.

Как часто говорят в таких случаях: «Ушла эпоха». А ведь на сайте «Газпрома» до сих пор висит ссылка на одноименный корпоративный журнал, где в декабрьском номере 2019 года «чëтко и по полочкам» расписано, что СПГ суть зло, а «Ямал СПГ» вообще кошмар и хищения из карманов россиян. Но, как говорится, «концепция изменилась».

«Газпром» почти двадцать лет был бездонной бочкой, точнее, трубой, из которой можно было тащить столько, сколько вздумается и всë равно бы осталось. Половина списка Forbes обрели свои состояния в результате тех или иных «особых отношений» с «национальным» достоянием. На первый взгляд, всë пока выглядит как и прежде. На самом деле, «всë очень печально».

И едва ли не самую главную роль в нынешнем плачевном состоянии некогда главной компании России сыграла пагубная страсть к мега-проектам. Два «Северных потока», «Южный поток» через Турцию с многочисленными ответвлениями, наконец, самоубийственная «Сила Сибири» в Китай, которая не окупится даже если вдруг в мире разом исчезнут все иные источники энергии, кроме природного газа.

Собственно, не будь «китайской трубы», построенной явно в пику проекту нефтепровода ВСТО, сейчас бы Россия бодалась с пиндосами по вопросу «Северного потока-3», так как вторая очередь была бы уже давно построена и исправно приносила бы газоЕВРО.

Методичка


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