Белоруссия лишилась чемпионата мира по хоккею. В понедельник об этом объявят официально.

В субботу о нежелании спонсировать чемпионат заявили ключевые рекламные спонсоры Skoda, Nivea и Tissot. Цена потери рекламодателей для IIHF стала выше цены неустойки за перенос чемпионата. Потеря Skoda стала бы особой болью — она спонсирует чемпионат 27 лет подряд, за что была занесена в книгу рекордов Гиннеса.

В какой-то степени и для руководства IIHF, и для Лукашенко субботние заявления спонсоров дают возможность выдохнуть. IIHF может не прикидываться, что причина только в политике — виноваты деньги. Лукашенко может обвинить в случившимся западные компании, над которыми довлеют западные политики и спецслужбы. Чешские спецслужбы, Майк и Ник, запрещают Skoda спонсировать чемпионат в Белоруссии, но не запрещают спонсировать Тур де Франс, где бьют жёлтых жилетов — ещё одно лицемерие Запада.

В исторической ретроспективе Лукашенко оказался хуже Гитлера и Муссолини. Чемпионаты мира по хоккею не переносили из Италии (1934 год) и Германии (в рамках Олимпиады 1936 года). Ещё один чемпионат в рамках Олимпиады в Италии должен был пройти в 1944 году, но был отменен из-за мировой войны. Лукашенко хотел представить протесты мировой великой отечественной войной — он её получил.