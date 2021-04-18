Разграбление имущества Лукашенко

В субботу в двух разных странах произошло событие, вызвавшее примерно одинаковую реакцию: «Вы серьëзно?»

Спецслужбы Чехии опубликовали документы о причастности российских спецслужб к взрыву на военном складе в 2014 году, но куда более примечательным, чем факт диверсии на территории страны-члена НАТО оказалось участие в этих действиях известных любителей шпилей Петрова и Боширова.

Любопытно, что пока одни ЛОМы потешались над тем, что «мол, какую биографию делают нашим джеймсбондам», другие подводили идеологическое обоснование для самой диверсии – оружие, дескать, должно было уйти к ВСУ на Донбасс, но не ушло, так что «молодцы разведчики». Вот и думай после этого, что правда, а что – плод разгоряченной местным пивом чешской фантазии. И что такого было на чешском складе, если Украине с еë гигантскими советскими запасами понадобилось ещë.

Вторая новость вроде бы проще, но всë равно пока что тоже больше похожа на абсурд. ФСБ задержала несколько не слишком известных белорусских оппозиционеров и обвинила их в подготовке к организации госпереворота в Белоруссии на 9 мая. «Движуха» намечалась масштабной, с отключением электроэнергии и (на этом делается особый акцент) «разграблением имущества Лукашенко».

Последнее вызывает определенные сомнения – считается, что Александр Григорьевич у нас голодранец настоящий образец скромности. Никаких «золотых батонов», только трактор и автомат без магазина. А здесь сразу «имущество» и грабить – выглядит как «ответка» за захваченных в прошлом году «вагнеровцев», которыми Батька, на полном серьëзе, торговался с Украиной и Россией. А Украина, в свою очередь, из всех официальных источников утверждала, что захват был лично «украинской спецоперацией».

Вот так и не понять: то ли в спецслужбах всего мира действительно сидят такие идиоты, то ли правда настолько страшна, что лучше помалкивать в тряпочку и не задавать лишних вопросов. Смотрите шпили, идите лесом.