Азербайджанская нефть и Лукашенко

Белоруссия снова купила азербайджанскую нефть. За последний месяц дважды для перекачки легкой нефти Azeri Light из Украины останавливали нефтепровод “Дружба”.

Покупку в ноябре и декабре заранее не анонсировали. «Белнефтехим” заявил об этом сегодня. Ранее была информация, что в октябре Белоруссия покупала азербайджанскую нефть из запасников Украины, незалежная заработала на перепродаже.

Информация о покупке появилась в разгар переговоров с Россией о ценах на нефть. В это же время белорусские власти говорят, что переведут транзит из портов Прибалтики и Украины в Россию, только если будут видеть ненадежность западных партнеров, если Белоруссии это будет выгодно. Ещё лучше если Россия оплатит эту переориентацию, отблагодарит Лукашенко за спасение Союзного государства от Тихановской.

Фактически белорусская сторона в очередной раз обнулила все свои заявления о “санкциях” в отношении западных партнеров. Напомним, что Лукашенко в конце августа грозился наказать Литву оставив ее без белорусского транзита. Совсем недавно Лукашенко захотел закрыть границу для поставок товаров с территории Украины.

На словах Лукашенко ставил политику и дружбу с Россией выше экономики. Как дошло до переговоров и кошелька, Лукашенко возобновил демонстрации, что он может и без российских портов, и без нефти. Ничего не меняется с дореволюционных времен.