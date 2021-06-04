{ 4 июня 2021 }

«Матч ТВ» бьется за право показать встречу Евро-2020 Россия — Финляндия

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  [ТВ]  

Первый канал анонсировал, что покажет его у себя. Это же подтвердил «Телеспорт», который владеет правами на показ. Сегодня Первый канал уже не анонсирует этот матч.

Первоначально планировалось, что три матча сборной России бесплатно покажут в прямом эфире на трёх разных телеканалах — Первый, «Матч ТВ» и «Россия 1». Это было бы мини-историческим событием. С 1992 года матчи сборной на чемпионатах мира и Европы бесплатно показывали только две кнопки — 18 раз первая, 15 раз вторая.

После перехода на цифровое телевидение технически стало без разницы, где показывать, везде в стране увидят, «Матч ТВ» смог претендовать на матч сборной России, но до сих пор этого права так и не добился. В 2018 году финансовых и политических ресурсов не хватило. Сейчас из-за скандала с дележкой прав с «Телеспортом». Ждем в ближайшее время традиционный пост Тины Канделаки с возмущением, если Евро-2020 пройдёт на «Матч ТВ» без России и Финляндии.

Методичка


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