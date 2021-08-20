«Матч ТВ» заявляет о росте интереса к Олимпиаде, пока у остальных падение. Но делает это крайне неуважительно к зрителям.

Сегодня Тина Канделаки «в качестве примера привела рейтинги крупного американского вещателя NBC, которые упали на 42% по сравнению с показом Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро» (это текст ТАСС). «У нас в этом плане было иначе», — хвалится Канделаки и приводит абсолютные цифры, которые не показывают разницы с 2016 годом. Единственное число, которое показывает изменение у Канделаки: «Прирост доли у нашего телеканала — 133 процента». По сравнению с чем? 133% ранее у Канделаки был рост доли среди мужчин крупных городов во время Олимпиады по сравнению с неделей до Олимпиады, когда в спорте ничего не происходило. Об этом же сказал программный директор в эфире «Матч ТВ». Но какое отношение это имеет к сути вопроса?

Из-за часовых поясов сравнивать изменение интереса к трансляциям сложно. Абсолютные цифры рейтингов важны для рекламодателей, но они в среднем, конечно, стали меньше — в Рио в 2016 году часть прямых трансляций шли вечером. Надо сравнивать падения: насколько рейтинги изменились у Первого канала, «России 1», «Матч ТВ», платных каналов. Логично, что «Матч ТВ» должен был выиграть от нового распределение трансляций — в 2016 году им по остаточному принципу продавали топовые трансляции, а сейчас в равной степени с конкурентами. Насколько он выиграл — это интересно.

Можно было сказать, что мы упали меньше, чем остальные, или почти не упали. Можно порассуждать, как интернет помог не упасть ниже по совокупной аудитории всех платформ, и так далее. Но вместо этого «Матч ТВ» показывает одну цифру роста 133%, которая ничего не значит. Может быть, остальное — коммерческая тайна. Но зачем тогда выходить и начинать хвалиться?