{ 11 сентября 2021 }

11 сентября 2001 года — это мнимое событие

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Трагедия — настоящая, и предсказуемое злорадство по этому поводу отвратительно, а событие мнимое, тупиковая дорога истории.

Когда все случилось, было принято говорить, что мир никогда не будет прежним, что розовое благодушие конца двадцатого века закончилось и началась какая-то новая битва, где, значит, крестоносец сойдется с сарацином в последнем бою.

Но битва как началась, так и сдулась, Америка какое-то время гонялась в бессмысленных пустынях за мужичками в тряпках и шлепанцах и бомбила сараи, потом ей это надоело, а жизнь двинулась в другую сторону, прямо противоположную той риторике времен 11 сентября.

Оказалось, что крестоносец не только не должен воевать сарацина, нет, напротив, он снял с себя все ненужные кресты и сарацину отдался, чтобы произвести какого-то нового, приятно смуглого евроамериканского человека: немножко Абу-Омара, немножко Джона, да еще разной всячинки, и говорит о себе в среднем роде, ездит на беспилотном электромобиле, молится суперсиле из менструальной чаши и борется за коммунизм, за дело мира.

Получится ли что-нибудь жизнеспособное из этого антропологического эксперимента, и куда поедет мигрировавший из Судана электромобиль, заправленный двадцать восьмым гендером из той самой чаши — в светлое будущее или в никуда, — этого мы не знаем, но зато знаем, что воинственный настрой 11 сентября кончился пшиком, человека в тряпке не победили, а полюбили, его прижали к сердцу и усадили на почетное место. Там он и сидит.

У нас, правда, не сидит, а работает.

Звонил мне сегодня, спрашивал, не надо ли косить дальнюю лужайку.

Ох, надо.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Премия “Событие года” вручена

    2. Премия “Событие года” вручена

    В конце марта состоялось долгожданное событие – в рамках вручения второй премии «Событие года» были объявлены имена организаторов и заказчиков самых ярких мероприятий 2012 года. Гостями торжественной церемонии, которую блистательно провели Аврора и Оскар Кучера, стали гуру event- [Читать...]


  2. Аврора и Отар Кушанашвили проведут «Событие года»

    3. Аврора и Отар Кушанашвили проведут «Событие года»

    Имена выдающихся организаторов и заказчиков самых ярких мероприятий 2012 года будут объявлены в рамках вручения премии «Событие года» на арт-площадке «Ветошный» 26 марта. Гостями торжественной церемонии, которые первыми узнают имена победителей, станут не только гуру event и PR-индустрии, но и российские знаменитости. В этом году за [Читать...]


  3. Бокс-офис США с 19 по 21 сентября 2014 года

    4. Бокс-офис США с 19 по 21 сентября 2014 года

    Появились результаты кассовых сборов в прокате США за уикенд с 19 по 21 сентября 2014 года. По данным InterMedia, антиутопия «Бегущий в лабиринте» дебютировала с первого места, заработав за выходные 32,5 млн долларов в 3604 залах. После успешного [Читать...]


  4. Бокс-офис США с 12 по 14 сентября 2014 года

    5. Бокс-офис США с 12 по 14 сентября 2014 года

    Появились результаты кассовых сборов в прокате США за уикенд с 12 по 14 сентября 2014 года. По данным InterMedia, картина Сэма Миллера «Никаких добрых дел» дебютировала с первого места, сбросив засидевшихся «Стражей Галактики» с пьедестала. История особо опасного [Читать...]


  5. Российский бокс-офис с 18 по 21 сентября 2014 года

    6. Российский бокс-офис с 18 по 21 сентября 2014 года

    Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах России за уикенд с 18 по 21 сентября 2014 года. По данным InterMedia, в отечественном прокате бодро стартовал «Бегущий в лабиринте» – фильм сразу занял первое место, собрав 5,5 млн долларов [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»