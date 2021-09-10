«Северный поток-2» — достроен. Немцы могут праздновать победу

Да, да, именно немцы. Для России — СП-2 всего лишь один из нескольких магистральных газопроводов. Отключение любого из них, хотя и будет болезненным, но не фатальным.

А вот для Германии украинский газовый транзит был настоящей удавкой на шее. Которую Вашингтон с помощью своих киевских миньонов имел возможность затягивать, когда ему это было нужно.

90% заслуги в достройке газопровода принадлежит Германии и германским промышленникам. Они противостояли давлению, они искали решения.

ФРГ сегодня сделала громадный шаг к своей подлинной деоккупации.

Не уверен, что у нас есть много оснований этому сильно радоваться. Учитывая, что от политически субъектной Германии у России было довольно много «проблем», а роль России в современном европейском пасьянсе драматически отличается от расклада 1815 года.