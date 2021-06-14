Компенсация Украине за «Северный поток»

Украина рассчитывает на компенсацию по «Северному потоку-2». 5-10% акций её вполне устроят. Видимо, для начала. Пусти свинью за стол… К украинскому руководству с его непробиваемой наглостью, тупостью, самоуверенностью и нахрапистостью это всегда относилось, а уж теперь! Так и хочется сказать, что нету на них товарища Сталина, и ведь действительно, нету его. Что до всех последующих вождей, они или сами с Украины были, так что своих местных начальников умасливали, как могли, или подмазывались к ним, как было ещё при Хрущёве и Брежневе заведено. Отсюда и нынешний результат.

Спрашивать, с какого бодуна кто-то у нас Киеву что-то должен и на каком таком основании обитатели его эмпиреев после всего того, что они в отношении Москвы учудили, вообще на какие-то компенсации рассчитывают, не будем. Бесполезно. Пинка под копчик смазным сапогом дать украинскому начальству за наглость, конечно, хочется, но оно его и так давным давно заслужило, причём до такой степени за многое… Особенно изящно выглядит претензия на долю в помянутом газопроводе в связи с тем, что строительство это, дорогущее, технически сложное и политически геморройное, только из-за украинских фортелей и состоялось. Была охота…

Не воровали бы газ в особо крупных размерах, дали бы возможность «ГАЗПРОМу» привести в порядок украинскую ГТС и участвовать в её приватизации, так и кому б нужна была новая труба? Про политическую составляющую и не говорим. И если после всего, что Киев учудил, его по прежнему не Евросоюз или США, а Россия должна содержать, так, может, объяснит кто-нибудь: чего ради? Государство независимое? Очень. Украина — це Европа? Она. А причём тут москальски гроши? У России есть, куда их девать. И даже без того, чтобы значительную их часть разворовали. Коронавирус на дворе, то-сё…

Впрочем, хотеть не вредно. От мёртвого осла уши, которые можно будет получить у Пушкина — именно то, что Украина может иметь в качестве своей доли от «Северного потока—2». И тут ей даже бартер не поможет. Хоть пускай в обмен всю Украину в залог предлагают. Кому она, вообще-то говоря, теперь нужна? Нет, если немцы вдруг зачем-то захотят от своей доли в проекте им что-то презентовать, тогда, конечно. Пару евро там, на удовлетворение первичных потребностей местной «элиты»… Ещё можно Байдена попросить. К нему же Зеленский в гости собрался? Вдруг он спит и видит, как бы Украине деньгами помочь…