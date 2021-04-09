Ангела Меркель опять призвала нашего Первого, в связи с ситуацией на Донбассе… Да, собственно, неважно, к чему конкретно она его призвала. Там все призывы, что у неё, что у Макрона, что у всех прочих европейцев, а также у американцев, одинаковые. Украину не нервировать, ни на какие её шаги не реагировать, Донбасс не поддерживать, из Крыма уйти… Что ещё? А! Газ Украине со скидками поставлять, на то, что она его ворует в гигантских объёмах, внимания не обращать, “Северный поток – 2″ не достраивать. Ну и, понятно, ни на какие украинские активы не претендовать, замечаний Киеву ни по какому поводу не делать, все его антироссийские и антирусские закидоны проглатывать и вообще вести себя так, как будто мы с той Украиной совершенно незнакомы. Но при этом её со всей душой содержать и все её цоресы расхлёбывать. И, судя по всему, брать с неё во всём пример и готовиться стать ею.

Единственное, чего от нас пока не требуют – красной ковровой дорожки, расстеленой навстречу карателям из украинских добровольческих батальонов, оплаты украинской АТО из российской казны и полного возмещения всего того “ущерба”, который нам больная фантазия украинского руководства на тему Крыма и Донбасса нарисовала. Ребята жадные, куркулистые и на редкость в своих аппетитах непосредственные, чтоб не сказать, тупые, как дубовые поленья, так что лет за триста расплатиться с ними можно, если, конечно, все отечественные сусеки выскрести под ноль. Ну, и ещё пока не требуют от Путина, чтобы он публично повинился перед Зеленским и его “шумерами” за всё, что было и всё, чего не было в нашей общей истории за последнюю тысячу с небольшим лет. С хазар и викингов хотя бы – оставим всё, что было раньше, для других. Вот, интересно, им из женского белья ничего не надо? Или там, конфет и коньяку? Поклон земной, три шага навстречу и реверанс?

С украинскими заморочками всё ясно. Неясно, правда, что в Гааге про малайзийский “Боинг” такая тишина настала? Вдруг не туда процесс этот пошёл? Никак украинским следом повеяло, или ещё случилось что-нибудь такое же непредсказуемое? Или история “Бурисмы” с сыном Байдена вдруг всех в Евросоюзе так сильно заинтересовала? Ну, так историй тех, в запасе есть, что грязи. При этом непонятно лишь одно. Коль скоро Франция с Германией, гаранты мирного ухода Януковича, то ли в своё время обгадились перед американцами и сдали его в пользу Порошенко и Майдана, то ли попросту надули, зная всё заранее… То есть Париж и Берлин вместе с Вашингтоном в полной мере отвечают за нынешнюю ситуацию на Украине во всех аспектах, включая материальный. И коль скоро именно Германия и Франция – гаранты выполнения Минских соглашений, в связи с чем Нормандский формат именно такой, каков он есть. И…

Но тут перечислять можно с утра до ночи, и всё равно всё, что связывает Германию и Францию, а не только США, с нынешним украинским гармидером, не перечислишь. Так вот, с учётом всего этого, какого дьявола они всё, что угодно требуют от России, по всем поводам пристают к России и до-бываются до России, но ничего и никогда не требуют от Украины?! Им что-то интересно про ситуацию вокруг Донбасса? Всё к Зеленскому. У них какие-то претензии и опасения? К Зеленскому. Они напряжены, заинтригованы и дёргаются, понимая, что если уж рванёт, то мало не покажется и все их планы обнулятся враз? К Зеленскому! Причём тут Путин? А то, как гадить и портачить, так Зеленский со всей его командой клоунов и мелких хулиганов, да украинские бандиты-олигархи. А как растаскивать завалы, здрасте-пожалте, внезапно все предъявы к Путину. Который, надо ему должное отдать, со всеми ними пока что говорит и никого никуда особо далеко не посылает. Но, может быть, как раз и зря?!