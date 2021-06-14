Две тыщи лет МХАТ обходился без Бузовой

Шума вокруг выступления Бузовой во МХАТе столько… Ну, развернула она на плече у Аполлона, покровителя изящных искусств, свою селёдку. Две тыщи лет он без Бузовой обходился, теперь пущай с ней постоит. Музы, нимфы и хариты нового типа: Ольга Бузова, Ксения Собчак, Даня Милохин (по нынешним временам пол неважен, демократия на дворе)… А что? Кто сказал, что для того, чтобы собрать толпу и денег на ней заработать, надо что-то уметь и быть кем-то выдающимся? Голос там, талант, умение играть… Устарело это всё. Давно устарело. Так что, Бузова во МХАТе — это символ нашей эпохи. Да что там, символ! Провозвестие эпохи новой.

По нынешним временам способности и профильное образование совершенно неважны. Ну, то есть управлять президентским самолётом, когда Первый на борту, ей, наверное, бы не разрешили и делать ему прививку от коронавируса тоже, но МХАТ в перечень такого рода объектов, защищённых от «бузования», не входит. Да и что такое МХАТ? Просто старое здание, и даже без особого режима охраны — билет купил и заходи. Так что права Бузова, когда туда на сцену впёрлась. Она бабло подняла? Подняла. Толпа на неё ломанула? Ломанула. Ну, всё. Вот и решён вопрос, можно так делать или нельзя. Можно.

Называется, деградация нравов в стиле Римской империи. Это у греков был театр. Комедии там всякие, трагедии… Римляне тоже зрелища любили, да ещё как! Но обходились чем попроще. Вульгарные скетчи, гладиаторские бои, травля людей зверями… Кстати, если бы во МХАТЕ на Бузову быка выпустили, топтать, или там, тигров каких, чтоб от неё летели клочки по закоулочкам, а то и в стиле Средневековья, поставили на сцену дыбу и распатронили на глазах у зала главную героиню хайпа на составные части, так не просто бы никто не возражал, а ещё и больше бы собрали. Если деньги — единственный критерий, так и чего стесняться?

Нет, ну, понятно, что в действие античного или средневекового типа, с явным членовредительством, вмешались бы силовики и либо его не допустили, либо по его результатам дело бы возбудили. Оно кому-то в МХАТЕ надо? Но если бы вместо этого прошло, скажем, порнографическое шоу таиландского колера, с той же участницей, это уже была бы совсем другая статья. Публики бы набилось — МХАТ бы треснул. Режиссёры бы в очередь стояли. Такие уж они у нас теперь — режиссёры. Толерантные до изумления. На худой конец, можно было бы вместе с Бузовой вывести на сцену белого слона или там, из известных политиков кого. Тоже зрелище.

Театральная тусовка гудит, кто поприличнее, с МХАТом отношения прекращает, отдельно взятые иерархи своё веское пастырское слово высказывают… Шумит публика, квохчет и бурлит, в своём стакане воды целую бурю создавая. Меж тем, давно понятно: кто ты и что собой представляешь, никого не интересует. Блат есть? Рука там мохнатая, или позвонил кто с правильного номера и обо всём договорился? И не только в искусстве. Явные шмары, без малейших следов мозга, но с другими выпуклыми достоинствами, что, не идут толпой вверх по карьерной лестнице? Бузова по сравнению с ними — Эйнштейн, Сократ и Цицерон в одном флаконе.

И тут, когда автор этих дам, приятных во всех отношениях, называет шмарами, он в высшей степени точно характеризует эту породу. А как их ещё называть? Не жрицами же Астарты, баядерами или вакханками? Ухоженные, аж лоснятся, но ту-упые… Слова связать не могут даже по-писаному. Кто на каком посту. Про министров не скажем, но замминистров там полный набор, в том числе, почему-то, по цифровизации. Видно по их выступлениям на конференциях, куда этих дур почему-то регулярно заносит. Бузова хотя бы во власть не идёт и на то, чтобы кем-то и чем-то командовать, не претендует. Ну, нету у неё ни голоса, ни таланту. Но бабки-то теперь есть?!