Александр Сокуров предложил прекратить запрещать порно и пропаганду нацизма в кино.

Народный артист России, режиссёр выступил за прекращение обязательной выдачи прокатных удостоверений. Сейчас их киноделы должны получать в Минкульте до выхода их произведений в прокат.

Дословно Сокуров говорит так: «Прокатных удостоверений вообще не должно быть. <…> Создатели кинокартин должны приходить в Минкультуры и давать информацию, что они сделали такой-то фильм, и все».

Интересное предложение. Озвучил бы его 6-7 лет назад, когда снимал во Франции «Франкофонию». Там прокатные удостоверения выдают ещё с 40-х, это важный элемент квотирования киноконтента.

Получается, что в идеальном мире Сокурова ты снимаешь, например, фильм, пропагандирующий подвиги террористов или нацистов, сообщаешь об этом в министерство и под аплодисменты скинхедов запускаешь на большие экраны. И ничего с тобой сделать не могут.

Но не всё так просто. Если нет такого фильтра, вполне реально получить другой – от правоохранительных и судебных органов, которые отправят далеко и надолго за экстремизм и прочие преступления. Такая вот получилась бы законодательная дыра. Но Сокуров об этом не задумывается. Это очередной пример того, когда деятели искусства лезут не в своё дело – в политику.

Так что мы безо всяких условий поддерживаем позицию ведомства Ольги Любимовой: «Отмена выдачи прокатных удостоверений может привести к бесконтрольному распространению нежелательного контента».