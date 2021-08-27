{ 27 августа 2021 }

Немцы предложили «Газпрому» продать газопровод «Северный поток — 2»

Рубрики: [Telegram]  

Пока школьники готовятся к Первому сенября, а взрослые — к третьему, немцы предложили «Газпрому» продать газопровод «Северный поток — 2». Какая связь, спросите вы? Вот и мы не сразу поняли.

Начать стоит с того, что пару дней назад суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора проекта на решение Федерального сетевого агентства Германии. Теперь СП-2 должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза, что подразумевает запрет на монополизацию поставок голубого топлива в виде двух ограничений — 1) поставщик не может владеть трубой и 2) 50% пропускной мощности должно быть зарезервировано для альтернативных поставщиков.

На практике для «Газпрома» значит, что придëтся на кого-то перерегистрировать трубу (продать еë по цене строительства вряд ли кому-то получится), но даже в этом случае не будет возможности перенаправить через Балтику тот газ, который Россия хотела бы перенаправить, то есть украинский или белорусский.

Украина, кстати, уже предложила свои услуги в качестве оператора газопровода, но шутки шутками, а делать что-то надо. Nord Stream 2 уже подал заявку для регистрации в качествен независимого (от «Газпрома») оператора, но далеко не факт, что дело «выгорит».

Со вторым пунктом сложнее. «Газпром» так долго отстаивал своë внутреннее монопольное право на газ, что даже СПГ проекты успели стать прибыльными. Теперь же для того, чтобы пустить трубу газ того же «Новатэка» или «Роснефти» потребуется масштабная достройка соответствующей инфраструктуры. И кто за неë заплатит, никто пока не знает.

Пока же самым эффективным способом выглядит ничего не делать и дождаться зимы (еë снова обещают суровой). И вот когда европейское сознание основательно промëрзнет, тогда и поговорим. Больше никак.

Методичка


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