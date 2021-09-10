Популярный блоггер Владимир Гуриев (кто вдруг не знает — рекомендую, он остроумный) решил поговорить со своими читателями на вечную и вечно взрывчатую тему: что такое мужчины в России — это вожделенный дефицит, девушки хороводы водят вокруг каждого, лишь бы не пил, лишь бы не бил, или же это бросовый второсортный товар по цене «пучок — пятачок», так что им приходится трудно, если только они не Делоны и Бельмондо etc.

В комментариях у него, разумеется, образовалась бензоколонка после артиллерийского обстрела.

Меж тем, у меня есть собственный ответ на этот всех интересующий вопрос.

Дело в том, что в России очень много разводов. И очень много разведенных женщин с детьми — под сорок или за сорок, — на которых обрушивается гора проблем. Им приходится одновременно работать, бороться с возрастом, поддерживая форму, заниматься ребенком, а то и двумя, на которых бывший муж, конечно же, наплевал, забыл о них, стоило ему уйти — и даже алиментов платить не хочет, а в то же время стареют родители, да и к тому же родители живут далеко, а она в мегаполисе, а если еще ипотека…

Так вот, всем известный шаблон насчет того, что Россия — это женская страна с дефицитом мужчин, — относится именно и только к вышеописанной ситуации.

И гендерный перевес — существует тем более явно, чем старше становятся люди.

В двадцать или двадцать пять лет нет никакого засилья девочек и нехватки мальчиков. И в том числе — красивых, ярких, талантливых, сильных или каким-то иным образом заметных мальчиков.

Ближе к сорока годам дисбаланс начинает проявляться. Одни мальчики уже умерли, другие деградировали или просто завяли, а третьи, те самые, что состоялись и хорошо сохранились, превращаются в объект чуть не гаремного интереса.

Ну а ближе к пенсии на сцене и вовсе остаются одни женщины.

Таким образом, женщина у нас живет долго, женщина живет сложно, и женщине много чего нужно и хочется.

А мужчины шагают с ней в ногу только первые километры этой длинной дороги.

Так что мужской вопрос в России сводится более-менее к тому, собираетесь ли вы быть первым мужем кому-нибудь — или уже вторым.

И если вторым, располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя османским султаном из мыльного сериала. Вас хорошо встретят, накормят, уложат, выслушают, поймут и потерпят, — и все, что для этого нужно, это быть психически адекватным, трудоустроенным, малопьющим, добрым, любить детей и быть похожим на человека, среднего человека, а не монстра из кунсткамеры.

Но если первым — готовьтесь, месье, драться с Атосом, Портосом и Арамисом одновременно. А прежде них — с самой этой вашей избранницей, которая вовсе не мыслит свою жизнь в жанре советской деревни 1946 года, когда хоть и плохонький, но мой, и пока еще верит в самое лучшее, мечтает об идеале, и совсем не всегда, честно говоря, хочет, чтобы «он» вообще был хорошим. Ей чаще хочется, чтобы он был плохим, но увлекательно, заманчиво плохим. Как пират. Вы пират? Или у вас залысина, лишний вес, простатит и лекция о Курской битве в youtube, а не Курская битва в глазах?

В таком случае записывайтесь сразу вторым мужем.

Ведь тот пират сначала женится, потом кого-нибудь произведет, потом начнет обижать, игнорировать, изменять, забывать о своем отцовстве, увлекаться новенькими и помладше, а то даже и рукоприкладствовать, запивать, разрушаться, словом, его унесет река жизни, — и тут-то вы и сделаетесь принцем и дефицитом.

Картина недостаточно романтическая, согласен.

Но что поделать, если мир устроен именно так: сначала жаркое, и в том числе с ударением на первом слоге, — а потом уже компот.

И если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла — сели бы смотреть сериал.