Предложение Украины «обменять «Северный поток — 2» на Крым», что бы эта идиотская формула не значила, прекрасно своей непосредственностью. Такой аттракцион невиданной жадности, который устраивает украинское начальство, мало кто на планете был бы в состоянии придумать. А уж про то, чтобы открыто озвучивать хотелки такого рода, до сих пор мировая дипломатия и политика и слыхом не слыхивали. Впрочем, при чём тут дипломатия и политика? Туповатая наивная алчность — да. Мелкое местечковое жлобство — да. Но такое уж на Украине по нынешним временам начальство. Она же теперь полностью и абсолютно незалежная? А то! Ну и… Кто им теперь во всех их проблемах виноват? Ну, остаются, правда, привычные им, в качестве главного врага, москали…

Одновременно с «гениальной» идеей по базарно-ярмарочному обмену разрешения на запуск российско-немецкого газопровода, о котором, впрочем, Киев никто отродясь не просил, не спрашивал и спрашивать не собирался, на Крым (скромность претензий украинских политиков, как всегда, потрясает, тем более, что Крым им нужен без его жителей, пустой), украинские законодатели решили обложить этих самых жителей своими налогами. Логично же? Должен же кто-то оплачивать блокаду Крыма? Что они, за свой счёт туда воду и электричество отрезали? Пускай крымчане платят! И это безусловно новое слово в мировой финансовой практике. Такого бреда, сколько можно судить, ещё никто в мире не придумывал. Потеряв территорию, пытаться собрать с её населения налоги?!

Говоря по чести, если бы крымчане вдруг почему-то начали дружными рядами проситься обратно на Украину, в качестве её граждан, всего, что Киев в отношении них предпринял и, судя по всему, ещё со всей своей безудержной фантазией предпримет, было бы более, чем достаточно, чтобы забыть об этой идее навсегда. Тем более, с учётом всего того, что Зеленский со своей гопой учудили со списком «коренных народов Украины». Была охота унтерменшами становиться… Впрочем, не могут же «киевские» всерьёз свои маразмы озвучивать? Или могут? Тогда надо срочно прописывать всему украинскому руководству что-нибудь бромистое, для успокоения, и ни в коем случае ему не перечить. А то ведь кусаться начнут. Психи — они такие!