20 лет назад Империя начала b проиграла свою последнюю большую войну

20 лет назад Империя начала свою последнюю большую войну, которую спустя 20 лет — проиграла.

Легионы оставили вал Адриана, центурион Парнезий — убит, римские поселения в Британии и Северной Галлии сожжены пиктами и германцами.

20 лет назад Соединенные Штаты находились на вершине своего могущества. Мировой гегемон диктовал свою волю всему миру и, казалось, не было силы, которая могла бы бросить ему вызов.

Потерпевшая поражение в Холодной войне Россия, агонизировала в полураспаде; полунищий Китай наслаждался возможностью просто поесть досыта; а Европа превратилась в коллективное ничтожество еще по итогам Первой Мировой войны.

Атаки на Всемирный торговый центр были тем, что невозможно было представить, отчего до сих пор так популярны конспирологические версии об изощренном коварстве спецслужб или глубинного американского государства.

Для высокомерного белого постмодернизма было невыносимо признать, что в безбожном 21 веке ему была объявлена религиозная война.

Атака на Башни — главный символ глобального капитализма, ниспровергала всю логику 500-летней истории человеческой цивилизации, где победа «золотого миллиарда» была провозглашена окончательной и не подлежащей сомнению.

Но, объявленный Фукуямой конец истории 11 сентября 2001 года получил внезапное продолжение.

Двадцать лет Запад делал вид, что не понимает, с чем он воюет. Двадцать лет религиозную войну Запад называл «войной с терроризмом». Соблюдал правила, придерживался конвенций, избегал потерь среди гражданского населения и с упорством идиота строил инклюзивное демократическое общество там, где война, как и тысячу лет назад, может быть только тотальной.

Сегодня в Кабуле празднуют победу. Инаугурация нового правительства, сформированного Талибаном в день 20-летия атак на Башни-близнецы— это апофеоз бессилия Запада, который, кажется, утратил остатки инстинкта самосохранения и окончательно сдался варварам.

Если что и могло поставить под сомнение эту капитуляцию, так это только массированная бомбардировка Кабула военно-воздушными силами США. Удар нескольких тысяч Томагавков по президентскому дворцу, чтобы от нового правительства Афганистана осталось только облако кирпичной пыли.

Мы тоже конечно можем делать вид, что нас всё это совершенно не касается, что все — под контролем. Что великие державы просто совершают геополитический маневр. Мы продолжаем политкорректно называть джихадистов — «талибами» и ищем с ними «точки соприкосновения».

Хотя оптимальную форму диалога с этими людьми пару лет назад уже выработали в Сирии — «вагнеровцы». Точки соприкосновения они искали с помощью кувалды. Примерно так же, как крестоносцы в 11 веке.