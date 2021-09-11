{ 11 сентября 2021 }

Два билета в бабье лето

Рубрики: [Фейсбук]  

Догорев, как сигарета,

На листве закат остыл.

Два билета в бабье лето

Я у осени купил.


А зачем — и сам не знаю,

Потому как не вопрос:

Я с тобою опоздаю

На последний паровоз.


Наша ветреная повесть

На душе оставит след.

Вот уже уходит поезд,

А тебя все нет и нет.


Так зачем теплом согрета

Ночь, где бьются на ветру

Два билета в бабье лето,

Пожелтевшие к утру?

Александр Вулых


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