Два билета в бабье лето,

Группа «Без билета» выпустила в свет летний сборник «Как мы проведем это лето!», куда, по словам музыкантов, вошли все самые позитивные и танцевальные хиты группы. Релиз, доступный на iTunes, включает в себя такие хорошо известные песни группы, как [Читать...]

Группа “Бони неМ” вместе с режиссером Федором Торстенсеном и оператором Сергеем Дандуряном закончила работу над черно-белым клипом “Бабье лето” – кавер-версией известного хита Джо Дассена. Как стало известно, съемки проходили на берегу реки в экстремальных условиях, которые привели [Читать...]

Музыка, которую вот уже восемь лет пишут и исполняют участники вокально-инструментального ансамбля “Бабье лето”, относится к редчайшему жанру арт-фольк-рока. Этот жанр совмещает простые, красивые, романтичные тексты, технологически сложное живое пение и фанковые ритмы, блюз-роковые гитарные соло, фольклорные баянные [Читать...]

Группа «Без билета» собирается приступить к записи своего нового альбома, который станет шестым в дискографии коллектива. Пластинку, название которой еще не придумали, планируется выпустить к концу 2013 года. – Мы написали около двух десятков черновиков, часть из которых [Читать...]

Белорусская группа «Без билета» 20 марта 2014 года выпустила свой шестой студийный альбом «Море». Как сообщила пресс-служба коллектива, диск имеет шансы стать последним из традиционных альбомных релизов группы. В будущем коллектив планирует выпускать новые композиции в виде миньонов [Читать...]