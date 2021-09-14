Даниил Медведев — практически идеальный герой для поколения 30-40-летних.

Абсолютно «западная» модель успеха. Упорство, гигантский труд, победа, слава, богатство.

Родители в свое время продали московскую квартиру, для того, чтобы Даниил мог тренироваться. Тоже — абсолютно западная модель поведения. Не хрестоматийное самопожертвование отца и матери ради спасения ребенка, но -инвестиция в его будущее.

К слову, за победу в US Open Медведев получит 2,5 млн долларов.

Но, этот вполне себе «успех» совершенно не вмещается в ту модель патриотизма, которую упорно использует российское государство. Увлечение советской риторикой привело к тому, что официальный патриотизм выглядит почти всегда фальшивым.

А как по-другому? И чиновник, и предприниматель, и популярный 20-летний блогер — все они хотят как награду пятилитровый «гелендеваген», а совсем не орден «За заслуги перед Отечеством». Но телевизор рассказывает им с серьезным лицом, про ценности, скрепы, величие и духовность. В итоге, в эту картинку не верит никто.

Не мучайтесь. Используйте Медведева. Это хоть какая-то нормальная альтернатива адской Даше Корейко или Гусейну Гасанову (не путать с Гасаном Гусейновым).