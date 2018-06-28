Российские женщины абсолютно правы, цепляясь сейчас за приехавших на мундиаль иностранцев словно за спасательный круг. И дело здесь совсем не в меркантильности. Лично мне приятнее общаться на английском с колумбийцами и мексиканцами, чем на русском с россиянами. Латиноамериканцы природно открытые, их улыбка естественна и не наигранна.

Но самое главное это огонь в глазах, который есть в глазах у латиноамериканцев и совсем нет у россиян. В России сейчас в дефиците яркие и харизматичные мужчины. Стали обыденностью просьбы российских подружек: “Познакомишь с Шаргуновым?”.

Среднестатистический российский мужчина это обрюзглое существо, ездящее на немецкой машине с георгиевской лентой в салоне и с надписью “На Берлин!” на заднем стекле. Российский мужчина пошл, тривиален, вял, от него смердит показным квасным патриотизмом. Вечером в прошлый вторник я бежал на космической скорости на станцию метро “Сенная” чтобы только не видеть уличную вакханалию эрэфянского победобесия после матча Россия – Египет. А у латиноамериканцев аура карнавала, вокруг них атмосфера непрекращающейся сиесты.

И этот драйв манит российских девушек больше, чем пивные животы внуков, чьи “деды воевали”. Наверняка российский мужчина, присосавшийся к доходам от углеводородной ренты, богаче чем мексиканский или колумбийский болельщик. Только вот душу и сердце за деньги не купишь. Российская девушка нутром ощущает, что рядом с латиноамериканцем она будет жить на всю катушку и дышать полной грудью, а рядом с россиянином ей придется лишь блекло существовать, утопая под завалами немытой посуды и нестираного белья.

И именно поэтому россиянок как магнитом тянет к иностранцам.