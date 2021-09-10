Идея взыскать с России за нашествие медуз

Идея взыскать с России ущерб от провала курортного сезона на Азовском море из-за нашествия в этом году в помянутое море медуз, только на первый взгляд выглядит странно. Так же, как и тот не слишком понятный факт, что высказал её Москве не украинский президент или глава местного МИДа, чья комическая карьера в их нынешнем официальном статусе особенно удалась, а глава Запорожской области. Хотя само Запорожье отстоит от Меотийского болота, как точно именовали Азовское море античные греки, на более, чем изрядное расстояние, да и зловредные русские медузы вряд ли прошли самоходом против течения тот преизрядный кусок Днепра, который отделяет сей заслуженный металлургический град от брега морского.

Курорты Приазовья, однако, относятся отчасти именно к запорожской юрисдикции. Так что, простим губернатору вмешательство в международную политику, несмотря на всю ту чушь, которую от него услышали. Явно же нервничал человек. Может, на него на родном ему острове Хортица медуза напала. Или сильно выпимши был. А то и представил себе в горячечном бреду эпическую картину: битву Медузы— Горгоны и русских аргонавтов, ведомых в атаку Петровым и Башировым, с запорожскими сечевиками за овладение акциями «Днепроспецстали», «Запорожстали» или микрорайоном Бабурка, где когда-то однокашники и друзья автора, работавшие на помянутых заводах по распределению, после окончания в 1980-м Московского института стали и сплавов, жильё получали.

Всякому непредвзятому человеку ясно, что без русского следа в деле об избыточном появлении в Азовском море медуз, обойтись не могло и не обошлось. И это только начало. Мало ли кого на азовское мелководье, чтобы сорвать Украине тамошний туристический сезон, ГРУ в следующий раз приволочёт! С Дальнего Востока касаток и белых акул плотоядных ли, с Заполярья белух, моржей, тюленей и белых медведей, а то и того пуще — нарвалов с витыми рогами на носу. Там же не зря только что экспедиция «Роснефти» прошла, которая всё это зверьё изучала. Если не для того, чтобы Украине нагадить, то зачем?! А то и Стеллеровых коров специально для заполнения ими курортов Азовского моря клонируют и ламинарию им туда завезут и разведут до полного поражения абдуценса.

Знает губернатор запорожский, где на его курортах собака порылась (вольная цитата из Михаила Горбачёва). Не собьют его с панталыку отговорки российские. Ишь, чего удумали, москали клятые! Медуз, видите ли, много стало, оттого, что вода теплее и с югов в Чёрное море виды рыб и морских тварей пошли, которые там раньше редко встречались. Ну, а оттуда им всем уже прямая дорога в Азовское море, тому губернатору, частично подведомственное. Теплее вода, холоднее не суть. Деньги ему за сорванный курортный сезон кто заплатит? Их же всё равно ни у кого в окрестностях, кроме России, нет. Ну, и… Крымский мост Путин построил? Построил. Так пускай теперь за медуз платит! В огороде бузина, в Киеве дядька, в Керчи мост, в Азовском море медузы плавают… Чего тут ещё неясного? Самое время купоны стричь!

И, кстати! Там ещё есть закавыка. Пресная вода из Дона, согласно запорожскому губернатору, теперь в Азовское море не поступает: её всю Путин в Керченский пролив перекачивает. Наверняка для того, чтоб в Азовском море солонее вода стала, а дальше всё по вышеизложенному, насчёт медуз. Имена же тем медузам будут чисто русские: корнерот, аурелия ушастая и, прости Г-ди, мнемиопсис. Для завершения картины укажем, что Александр Васильевич Старух, чья инициатива срубить бабла с России за медуз, вспомнилась, по его первой профессии историк и по научному званию доцент. А, согласно классической миниатюре, насчёт доцента и студента Аваса, доцент был какой? Правильно, тупой. Так он, оказывается, став губернатором не поумнел. Скорее наоборот…