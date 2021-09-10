Единственный уцелевший после захвата школы в Беслане террорист, Нурпаши Кулаев, отбывающий пожизненный срок в «Полярной сове», в Харпе, подал прошение о пересмотре приговора… Ну, да, он же больше полутора десятков лет отсидел. Пора выпускать? Права заключённых же у нас есть? Гуманизация правосудия, самого прогрессивного в мире, европейский путь развития России, то-сё… Наверняка за него правозащитные организации просить будут — и наши, и не наши. И даже аргументы понятны. Никого из погибших всё равно не вернёшь, а тут, пока человек ещё не старый, есть шанс, что он исправился, пересмотрел прежние убеждения и встал на путь исправления тех прискорбных заблуждений, которые его в 2004 году привели к захвату школы…

Наверное, старых родственников приплетут, у которых никого, кроме Кулаева нет. В общем, давить на жалость будут, на сентиментальность и тупость публики, цинизм юридического сообщества, а также профессиональную бюрократическую неразборчивость. Есть человек, есть процедура, есть прошение о пересмотре приговора, наверняка есть при нём какие-то бумаги, обосновывающие эту просьбу, значит — необходимо рассмотреть. Рассмотрят. И, вполне возможно, в какой-то мере удовлетворят. Невозможно? Ага. Как же. Нет у нас в сфере закона ничего невозможного. Сто раз убеждались на самых разных, в том числе, казалось бы, невероятных примерах. Не только зверствами была отмечена наша история, в том числе в советский период. Ой, не только. Разное в ней было…

Тот самый случай, когда лекарство бывает хуже болезни. Когда после смерти Сталина знаменитая амнистия была, кого из лагерей выпустили, в рамках пересмотра перегибов, времён «культа личности»? Не было там, случайно, огромной массы самых матёрых уголовников? А также тех, кого за преступления, совершённые в войну посадили, в том числе из прибалтийских нацистских вооружённых формирований, бандеровцев и власовцев, в том числе участвовавших в геноциде? Они сейчас, кто дожил до наших времён, уже старые, но дело их живёт и на доброй половине бывшего СССР с успехом побеждает. Невооружённым глазом видно. Считай, никто Рейсхканцелярии в 1945-м не брал и нацизм, в самых худших его формах, сейчас живее всех живых.

Правда, сегодня к нему прибавился новый его союзник: радикальный исламизм в самых зверских, в том числе террористических видах, который очень точно, хотя и неполиткорректно, часто именуется специалистами «исламофашизмом». Благо, общих корней там столько… Третий рейх и его идеи очень удачно возродились на исламском Востоке. Известно по арабскому миру, Турции, Ирану, да и не только по ним. Очень уж приспособлено там всё было к архаическим формам мышления. И так проросло! А когда на практике вся эта зараза реализуется — получается, как в Беслане. Больше 1100 заложников, свыше 330 погибших, почти 200 из них — дети. Как вспомнишь, что это было… Так что, если и пересматривать приговор Кулаеву, то только в одном направлении: расстрел. Ничего другого ни под каким видом. И не дай Б-г, какой-нибудь идиот попытается что-то другое предложить. Спаси его тогда Б-г!